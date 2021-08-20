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  4. Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızını oynayan Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın kızını oynayan Fatma Büşra Ayaydın tesettüre girme sürecini anlattı! "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!"

20.08.2021 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girdi. YouTube'da katıldığı programda kapanma sürecini anlatan oyuncu, son oynadığı dizide "Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka!" gibi tepkiler de aldığını açıkladı.

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini kızı Selvi'yi canlandırarak adını duyuran ve sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Fatma Büşra Ayaydın, 5 yıl önce tesettüre girdi. YouTube'da kanalında yayınlanan Son 33 programına konuk olan Apaydın, tesettüre girme sürecinden bahsetti.

"TESETTÜRE GİRMEDEN NAMAZ KILMAYA BAŞLADIM"

21 yaşında tesettüre girme kararı aldığını söyleyen genç oyuncu, "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka! Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi. O kişilerin sözleri benim yüzüme tokat gibi çarptı. Kendi kendime 'Ben ne yapıyorum' dedim. Bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekiyor. Arafta kaldığımı o an fark edip tesettüre girdim" dedi.

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Açık olduğu dönemlerde dışarı çıktığında tesettürlülere özendiğini söyleyen Ayaydın, "Hep Allah'ım bana da nasip et ama senin rızana uygun olacak şekilde nasip et derdim" ifadelerini kullandı.
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"FİLM İÇİN CAMİYE GİTMEK BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Bir film için camide çekim yaptıklarını ve orada çok etkilendiğini anlatan oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Dış görünüşüne bakıldığına 'namaz kılmıyordur' dediğimi insanların vakit namazında camiye koştuğunu gördüm. O bana çok farklı bir şey kattı. Ben de o insanlar gibi neden camiye girerek vakit namazımı neden kılamıyorum? dediğimde aldığım cevaplar hep 'sen oyuncusun' oldu. Aslında engelleri kendi kendime koyuyorum."

MANEVİYATA YÖNELEN ÜNLÜLER

Kutsal toprakları ziyaret eden ünlülerin arasına Sibel Turnagöl de katıldı. Turnagöl, yolculuk öncesi havalimanında çekilen fotoğrafını "Ve en büyük hediye... bu ekip kutsal topraklara umreye gider!" notu ile Instagram'da paylaştı.
Kutsal toprakları ziyaret eden bir diğer isim Tarık Mengüç oldu.
'Şakşuka' şarkısı ile ünlenen Mengüç, çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Tarık Mengüç Umre ziyaretinde bol bol fotoğraf çektirdi.
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