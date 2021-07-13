Kurtlar Vadisi'nin 'Deli Hikmet'i nerede? Ünlü oyuncu Erdem Ergüney'i görenler şaşırdı...

Kurtlar Vadisi dizisindeki Deli Hikmet karakterinin ölümüyle diziden ayrılan Erdem Ergüney, son olarak 2014 yılında Beyaz Karanfil isimli dizide rol almıştır. Şimdilerde menajerlik yapan Ergüney’in bir menajerlik ajansı bulunuyor. Günümüzde başarılı olmuş birçok diziye oyuncu yönlendirmesi yapan Erdem Ergüney, artık oyuncu kariyerinden çok menajerlik kariyeriyle gündemde yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi’nin Deli Hikmet’i şimdi ne yapıyor?

Kurtlar Vadisi dizisindeki Deli Hikmet rolüyle oldukça tanınan Erdem Ergüney, 2005 – 2012 yılları arasında popüler hale gelmiştir. Birçok başka dizide rol almasına rağmen akıllarda hep Deli Hikmet olarak kalmıştır.

Yaptığı bazı röportajlarda Kurtlar Vadisi’ndeki rolü ile ilgili olarak, gerçek hayatta da Deli Hikmet olarak sanıldığından bahsetmiştir.

2012 yılında Deli Hikmet’in ölümünün ardından diziden ayrılan Erdem Ergüney, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde eski rol arkadaşı Gürkan Uygun ile beraber rol almıştır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunu olan Ergüney, daha sonra İngiltere’ye gitmiştir.