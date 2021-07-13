MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kurtlar Vadisi'nin 'Deli Hikmet'i nerede? Ünlü oyuncu Erdem Ergüney'i görenler şaşırdı...

Kurtlar Vadisi'nin 'Deli Hikmet'i nerede? Ünlü oyuncu Erdem Ergüney'i görenler şaşırdı...

13.07.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi’nin Deli Hikmet’i Erdem Ergüney, son haliyle merak ediliyor. Ergüney, 2007 – 2012 yılları arasında Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Deli Hikmet karakteriyle dikkat çekmiştir. Tiyatro eğitimi için İngiltere’ye giden Erdem Ergüney, Türkiye’ye döndükten sonra çeşitli televizyon dizilerinde yer alsa da en büyük çıkışını Kurtlar Vadisi Pusu’daki Deli Hikmet rolüyle yakalamıştır.

Kurtlar Vadisi dizisindeki Deli Hikmet karakterinin ölümüyle diziden ayrılan Erdem Ergüney, son olarak 2014 yılında Beyaz Karanfil isimli dizide rol almıştır. Şimdilerde menajerlik yapan Ergüney’in bir menajerlik ajansı bulunuyor. Günümüzde başarılı olmuş birçok diziye oyuncu yönlendirmesi yapan Erdem Ergüney, artık oyuncu kariyerinden çok menajerlik kariyeriyle gündemde yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi’nin Deli Hikmet’i şimdi ne yapıyor?

Kurtlar Vadisi dizisindeki Deli Hikmet rolüyle oldukça tanınan Erdem Ergüney, 2005 – 2012 yılları arasında popüler hale gelmiştir. Birçok başka dizide rol almasına rağmen akıllarda hep Deli Hikmet olarak kalmıştır.
Yaptığı bazı röportajlarda Kurtlar Vadisi’ndeki rolü ile ilgili olarak, gerçek hayatta da Deli Hikmet olarak sanıldığından bahsetmiştir.
2012 yılında Deli Hikmet’in ölümünün ardından diziden ayrılan Erdem Ergüney, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinde eski rol arkadaşı Gürkan Uygun ile beraber rol almıştır.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunu olan Ergüney, daha sonra İngiltere’ye gitmiştir.
Londra'da dil ve tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Ergüney, 2000 yılına kadar Dormen Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmıştır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dehşete düşüren olay! “Kokuyorsun” dedi, sonrası korkunç

Dehşete düşüren olay! “Kokuyorsun” dedi, sonrası korkunç

Delta varyantında 3 kat artış! 36 ilde görüldü

Delta varyantında 3 kat artış! 36 ilde görüldü

Gece kulübüne alınmadı, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

Gece kulübüne alınmadı, güvenlik görevlisinin parmağını kopardı

Büyükşen çifti cinayetinde ağabey- kardeş dahil 24 gözaltı

Büyükşen çifti cinayetinde ağabey- kardeş dahil 24 gözaltı

Mehmet Aydın'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

Mehmet Aydın'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı: Gelirim yok

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Seksi kalça dansı! Takipçilerini şaşı etti

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti! "Gerçekten aşıksan tüm Türkiye beni..."

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.