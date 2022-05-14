Kurtlar Vadisi'nin Esther Hirch'i Sinem Yıldırım'ın son hali! Zamana meydan okuyor

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nde rol alan her bir karakter deyim yerindeyse efsaneleşti.

Dizinin üzerinden 17 yıl geçmiş olmasına rağmen oyucuların hayatları hala merak ediliyor. Onlardan biri de Esther Hirch.



Dizide Tombalacı Mehmet'in karısı Esther Hirch karakterine hayat veren Sinem Yıldırım, sergilediği performans ile herkesi kendine hayran bırakmıştı.



Dizide Polat Alemdar'ın düşmanı olup da ölmeyen nadir karakterlerden biridir Esther Hirch.



Kurtlar Vadisi'nde nadir bir şekilde canlı olarak diziden sessizce kaybolan Sinem Yıldırım, yıllar sonraki haliyle sosyal medyayı salladı.

İşte seyirciler tarafından Orta Doğu ve Balkanlar'ın korkulu rüyası Esther Hirch olarak da tanımlanan Sinem Yıldırım'ın son hali.