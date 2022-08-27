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  4. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son görüntüsü şaşkına çevirdi

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın son görüntüsü şaşkına çevirdi

27.08.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Polat Alemdar' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine erişen Necati Şaşmaz, yıllar sonra televizyona çıkarak Mazhar Alanson'un TRT'deki müzik programına katıldı. 50 yaşındaki Şaşmaz'ın değişimi sevenlerini şaşırttı.

Türk televizyonlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Polat Alemdar' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT'deki müzik programına katıldı.

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DEĞİŞİMİ SEVENLERİNİ ŞAŞIRTTI

Bir döneme damgasını vuran unutulmaz dizi Kurtlar Vadisi'nin başrolü Necati Şaşmaz, yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı.
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Ünlü oyuncu, 2014 yılında geçirdiği bir trafik kazasında çenesini kırmıştı. Şimdilerde 50 yaşında olan Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde bir süredir aşk yaşadığı Tuğçe Erön ile görüntülenmişti.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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