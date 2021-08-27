Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğulları kocaman oldu! Herkes onları merak ediyor

Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle bilinen Necati Şaşmaz'ın, eşi Nagehan Kaşıkçı ile boşanma davası sürüyor. Kaşıkçı, davada Şaşmaz'ın kendisini 'mehdi olarak gördüğünü' belirterek Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu sundu. Bununla da kalmadı Kaşıkçı büyük oğlunun tarikata götürüldüğünü ve psikolojisinin bozulduğunu da söyledi.

Mahkeme tarafların müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesine karar vermişti. Aynı zamanda mahkeme iki çocuğa 7 bin ve 9 bin lira olmak üzere ayda toplamda 16 bin lira ödenmesine de karar verdi. Son günlerde taraf arasında süren karşılıklı suçlamalar gündeme geliyor. Çocuklar üzerinden giden tartışmada Necati Şaşmaz'ın çocukları da merak konusu oldu.

Şaşmaz'ın Ali Nadir Şaşmaz ve Yusuf Emir Şaşmaz adında 2 oğlu bulunuyor. Ali Nadir 8 yaşındayken Yusuf Emir ise 4 yaşında. İki çocuğun annesi olan Nagehan Kaşıkçı çocuklarıyla mutlu oldukları bir anı sosyal medyadan paylaştı.

İşte Necati Şaşmaz'ın merak edilen çocukları...