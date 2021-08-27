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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın oğulları kocaman oldu! Herkes onları merak ediyor

27.08.2021 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nde Polat karakteriyle tanınan Necati Şaşmaz eski karısı Nagehan Kaşıkçı ile arasındaki gerilimle sık sık gündeme geliyor. Şaşmaz'ın çocuklarını tarikata götürdüğü söyleniyordu. Necati Şaşmaz'ın çocukları merak konusu oldu. İşte çocuklarının son hali.

Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı 'Polat Alemdar' karakteriyle bilinen Necati Şaşmaz'ın, eşi Nagehan Kaşıkçı ile boşanma davası sürüyor. Kaşıkçı, davada Şaşmaz'ın kendisini 'mehdi olarak gördüğünü' belirterek Kadiri tarikatındaki bir zikir videosunu sundu. Bununla da kalmadı Kaşıkçı büyük oğlunun tarikata götürüldüğünü ve psikolojisinin bozulduğunu da söyledi.

Mahkeme tarafların müşterek çocuklarının velayetinin anneye verilmesine karar vermişti. Aynı zamanda mahkeme iki çocuğa 7 bin ve 9 bin lira olmak üzere ayda toplamda 16 bin lira ödenmesine de karar verdi. Son günlerde taraf arasında süren karşılıklı suçlamalar gündeme geliyor. Çocuklar üzerinden giden tartışmada Necati Şaşmaz'ın çocukları da merak konusu oldu.

Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı arasında sular durulmuyor! Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı arasında sular durulmuyor! "Tarikat kisvesi altındaki bu oluşumdan..."

Şaşmaz'ın Ali Nadir Şaşmaz ve Yusuf Emir Şaşmaz adında 2 oğlu bulunuyor. Ali Nadir 8 yaşındayken Yusuf Emir ise 4 yaşında. İki çocuğun annesi olan Nagehan Kaşıkçı çocuklarıyla mutlu oldukları bir anı sosyal medyadan paylaştı.

İşte Necati Şaşmaz'ın merak edilen çocukları...

Ekran Alıntısı

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz
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