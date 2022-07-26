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Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Halil Bey'in anıt mezarı onarılacak

26.07.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halil Bey'in torunu Selçuk Karakurt: - "Atatürk, Doğu Anadolu gezisinde Sarıkamış'a uğrarken Halil Bey'in yaptığı çalışmaları, kahramanlıkları Kazım Karabekir Paşa'dan öğrenip bizzat evine gidip çayını, kahvesini içmiştir"

Milli mücadele kahramanlarından Halil Bey'in Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki anıt mezarı restore edilecek.

Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür Dayanışma Vakfı üyeleri, Osmanlı-Rus Harbi sonrasında Erzurum-Kars bölgesindeki milli mücadelede önemli görevler üstlenen ve Atatürk'ün davetiyle Cumhuriyetin kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü kutlamalarına giderken 1933'te şehit edilen Halil Bey'in Sarıkamış'ın Karapınar köyündeki anıt mezarını ziyaret etti.

Vakıf Başkanı Dağlar Özügüç, ziyaret sorası AA muhabirine, ebediyete intikal etmiş kahramanlara karşı her zaman vefalı olmak gerektiğini söyledi.

Özügüç, köydeki küçük anıt mezarın yıllarca bakımsız kaldığını belirterek, "Bu anıt mezarın restorasyona ihtiyacı var, eğer biz kendimizi vatanperver, milliyetçi ve ülkesine sadık insanlar olarak görüyorsak böyle kahramanlara sahip çıkmalıyız. Halil Bey'in ailesi buralarda yıllarca asker bakmış, insan yetiştirmiş, yetimlere, küçük çocuklara vasilik etmiştir. Biz Sarıkamış Liselileri Vakfı olarak buraya sahip çıkacağız." dedi.

Vakıf yöneticilerinden Arif Hikmet Bildik de milli mücadelede vatan toprağı için canını feda eden kahramanlara daha çok sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Halil Bey'in torunu Selçuk Karakurt ise Halil Bey'in Kars ve Erzurum bölgesinde milli mücadelede büyük kahramanlıklar yaptığını belirtti.

Kazım Karabekir Paşa ile büyük arkadaşlık ve dostlukları olan Halil Bey'in eğitime de büyük katkı sunduğunu dile getiren Karakurt, şu ifadeleri kullandı:

"Halil Bey, Türkiye'de ilk özel okulları açmış, Kafkasya'dan gelen fakir fukara ve yetim çocukları eğitime katmıştır. Atatürk, Doğu Anadolu gezisinde Sarıkamış'a uğrarken Halil Bey'in yaptığı çalışmaları, kahramanlıkları Kazım Karabekir Paşa'dan öğrenip bizzat evine gidip çayını, kahvesini içmiştir. Atatürk, Halil Bey'i, Cumhuriyetin 10. yıl kutlamaları için Kars'tan Ankara'ya davet etmiştir. Halil Bey, kutlamaya giderken Sarıkamış ile Karakurt köyü arasında silahlı ve atlı bir grup tarafından vurularak şehit ediliyor. Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle Karapınar köyünde defnedilen Halil Bey için küçük bir anıt mezar yapıldı."

Halil Bey'in anıt mezarının Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür Dayanışma Vakfınca restore edileceği belirtildi.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Halil Bey'in anıt mezarı onarılacak

- Halil Bey'in torunu Selçuk Karakurt: - "Atatürk, Doğu Anadolu gezisinde Sarıkamış'a uğrarken Halil Bey'in yaptığı çalışmaları, kahramanlıkları Kazım Karabekir Paşa'dan öğrenip bizzat evine gidip çayını, kahvesini içmiştir"

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Halil Bey'in anıt mezarı onarılacak

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Halil Bey'in anıt mezarı onarılacak

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Halil Bey'in anıt mezarı onarılacak

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Halil Bey'in anıt mezarı onarılacak

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Halil Bey'in anıt mezarı onarılacak

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Halil Bey'in anıt mezarı onarılacak

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Halil Bey'in anıt mezarı onarılacak

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Halil Bey'in anıt mezarı onarılacak

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Halil Bey'in anıt mezarı onarılacak

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Halil Bey'in anıt mezarı onarılacak

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