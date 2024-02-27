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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun’u Özge Törer tarzıyla ödül törenine damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 12:33
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Burak Özçivit'in başrolünü paylaştığı Kuruluş Osman dizisinde hayat verdiği 'Bala Hatun' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Özge Törer Ayaklı Gazete ödül törenine damga vurdu. İddialı tarzıyla bakana bir daha baktıran Törer gecede 'Parlayan Yıldız' ödülünün sahibi oldu. Ünlü ismin pozlarına yorum yağdı.

Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği 'Bala Hatun' karakteriyle adından söz ettiren Özge Törer başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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TARZIYLA ÇOK BEĞENİLDİ

Son olarak Ayaklı Gazete ödül törenine damga vuran Özge Törer bu defa iddialı tarzıyla bakana bir daha baktırdı.
Törer, gecede 'Parlayan Yıldız' ödülünün sahibi oldu.
Geceye siyah göğüs dekolteli elbisesiyle katılan güzel oyuncu kombinini siyah gözlükleri ve eldivenleri ile tamamladı.
Ünlü ismin peş peşe paylaştığı pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Özge Törer'e sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Olay kadın', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.
Özge Törer, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde eğitimini tamamladı.
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