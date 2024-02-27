Kuruluş Osman'ın Bala Hatun’u Özge Törer tarzıyla ödül törenine damga vurdu! Bir bakan bir daha baktı

Atv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği 'Bala Hatun' karakteriyle adından söz ettiren Özge Törer başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Son olarak Ayaklı Gazete ödül törenine damga vuran Özge Törer bu defa iddialı tarzıyla bakana bir daha baktırdı.