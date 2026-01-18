SPOR

Galatasaray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar bonservisine kadar duyurdu

Devre arası transfer döneminde şu ana kadar sessizliğini bozamayan Galatasaray'da gece yarısı ilk bomba patlıyor. Sarı-kırmızılı ekip Napoli forması giyen Noa Lang ile her konuda anlaşmaya varırken, transferin kısa süre içeriisnde netleşmesi bekleniyor.

Burak Kavuncu
Galatasaray'da arka arkaya gelen puan kayıpları ile yönetim ile taraftarlar arasında esen soğuk rüzgarlar devam ederken, transferle ilgili sıcak bir gelişme duyuruldu. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Cimbom, artık transferi bitirme noktasına geldi.

NOA LANG GALATASARAY'A DOĞRU!

Fabrizio Romano, Galatasaray ile Napoli, Noa Lang transferi için ileri düzey görüşmeler yürütüyor.

İlk plan, satın alma opsiyonlu kiralama ve maaşın karşılanması şeklinde. Kulüpler, satın alma opsiyonunun bedeli ve hangi şartlarda devreye gireceği konusunda görüşmelerini sürdürüyor." dedi.

RAKAMLAR BELLİ OLDU...

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın bilgisine göre ise Noa Lang transferinde konuşulan rakamlar da belli oldu. Yıldız isim için kiralama bedeli olarak 2M€, satın alma opsiyonu olarak da 30M€ seviyelerinde maddeler olduğu öğrenildi.

"YARIM SEZONLUK MAAŞI ÖDENECEK!"

Gazeeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Noa Lang, Galatasaray'ın teklini kabul etti! Kulüpler arası anlaşma tamamlanırsa; 2.8 milyon euroluk yıllık net maaşının, yarım sezonluk 1.4 milyon euroluk kısmını Galatasaray ödeyecek. Noa Lang, Galatasaray'da forma giymek istiyor!

LANG'IN BU SEZON PERFORMANSI

İtalya Ligi'nde bu sezon 18 maça çıkan Noa Lang, 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Öte yandan Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 5 maçta görev yaptı.

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu adam baris alperi.mi sane yi mi kesebilck Gs osimhen disinda forweti yok icardi bitmiş jubile lazim ona gs hiç transfer yapmasada olur sadece osimhen ayarinda bı tane santrfor lazim
