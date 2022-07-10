YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

10.07.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesindeki plajlarda, Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Tatilciler, bayramda Kuşadası'ndaki Kadınlar Denizi, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Milli Parkı, Didim'deki Altınkum plajları ile Cennet ve Manastır koylarına adeta akın etti.

İki ilçede de termometreler 38 dereceleri gösterdi.

Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Kurban Bayramı'nda ilçelerindeki büyük otellerin dolduğunu, küçük işletmelerde de doluluğun yüzde 90'ı bulduğunu kaydetti.

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Kuşadası ve Didim'deki plajlarda bayram tatili yoğunluğu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kuşadası

Aydın Namaz Vakitleri 10 Temmuz Pazar

İmsak
04:03
Sabah
05:48
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:18
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

Sır gibi saklıyordu! İngiliz basını ifşa etti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.