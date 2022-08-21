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Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

21.08.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki limana 2 gemiyle 4 bin 827 yolcu giriş yaptı.

Kuşadası Ege Port Limanı'na 2 bin 713 yolcusuyla Bahama bayraklı "Vision Of The Seas" isimli kruvaziyer ile 2 bin 114 yolcusuyla Bermuda bayraklı "Azura" adlı kruvaziyer yanaştı.

Çoğunluğu ABD, Fransız ve İngiltere vatandaşı olan yolculardan bazıları, turlarla Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryam Ana Evi'ni gezdi.

Bazı turistler ise çarşı merkezindeki tarihi mekanları gezip alışveriş yapmayı tercih etti.

Azura'nın Kuşadası'nın ardından Rodos Limanı'na, Vision Of The Seas'in ise Santorini Limanı'na gideceği öğrenildi.

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

Kuşadası'na 2 kruvaziyerle 4 bin 827 turist geldi

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Anahtar Kelimeler:
Turizm turist Kruvaziyer

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