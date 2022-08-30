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Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı

30.08.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle Kırık ve Muratlı köylerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı, yollardaki parke taşları yerinden söküldü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde sağanak nedeniyle bazı köylerde, evlerde ve tarım arazilerinde zarar oluştu.

Muhacirler, Kırık, Saruhanlar, Muratlı, Çukurca, Fındıcak ve Güney köylerinde aniden bastıran şiddetli yağış etkili oldu.

Yüksek kesimlerden gelen sel suları özellikle Kırık ve Muratlı köylerinde büyük hasara yol açtı.

Sel nedeniyle devrilen ağaçların, elektrik tellerini koparmasından dolayı enerji kesintileri meydana geldi.

Bazı bölgelerde yollardaki parke taşlarının yerinden söküldüğü köylerde, evleri ve tarım arazilerini su bastı.

- "Evin avlusu belimize kadar su ile doldu"

Köylerde incelemelerde bulunan Domaniç Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, gazetecilere, tek tesellinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi.

Domaniç Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul da bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne konuyu ilettiklerini bildirdi.

Kırık köyü sakinlerinden Adem Kaçar ise olay sırasında evden çıkamadıklarını aktardı.

Kaçar, "Evin avlusu belimize kadar su ile doldu. Daha sonra ahırı su bastı. Duvarı kırmak için komşunun kapısını açmam gerekiyordu, kırarak açabildim. Daha sonra ahırın duvarını kazma ile ancak delebildim." dedi.

İlçe Özel İdaresi ve Domaniç Belediyesine ait ekipler, araçlarla köylerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı

- Özellikle Kırık ve Muratlı köylerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı, yollardaki parke taşları yerinden söküldü

Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı

Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı

Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı

Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı

Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı

Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı

Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı

Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı

Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı

Kütahya Domaniç'te şiddetli yağış 7 köyde sele yol açtı

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sel Kütahya Domaniç tarla

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