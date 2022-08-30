YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında sanatçı Zara sahneye çıktı

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında sanatçı Zara sahneye çıktı

30.08.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında sanatçı Zara sahneye çıktı

Kütahya’da Büyük Zafer’in 100’üncü yıldönümü etkinlikleri, 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Zara konser verdi.

Kütahya Belediyesi bahçesinde düzenlenen programda, hayranlarıyla buluşan Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Bergen gibi sanatçıların şarkılarını da seslendiren Zara’ya konser için alanı dolduran müzikseverler eşlik etti.

Büyük Zafer’in 100’üncü yılında Kütahya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Zara, Kütahya’nın fahri hemşehrisi olarak zafer coşkusunu Kütahyalılarla yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Sanatçı Zara ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Vali Ali Çelik, konser sonunda Zara’ya çiçek takdim ederek Kütahya’ya güzel bir geçe yaşattığı için teşekkür etti.

Program havai fişek ve lazer gösterisiyle sona erdi.

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında sanatçı Zara sahneye çıktı

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında sanatçı Zara sahneye çıktı

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında sanatçı Zara sahneye çıktı

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında sanatçı Zara sahneye çıktı

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında sanatçı Zara sahneye çıktı

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında sanatçı Zara sahneye çıktı

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında sanatçı Zara sahneye çıktı

Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında sanatçı Zara sahneye çıktı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Zara Kütahya konser

Kütahya Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:51
Sabah
06:19
Öğle
13:06
İkindi
16:46
Akşam
19:43
Yatsı
21:05
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Alkol testi istediler! Yürümeyi değil dans etmeyi seçince...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.