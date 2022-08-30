Kütahya’da Büyük Zafer’in 100’üncü yıldönümü etkinlikleri, 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Zara konser verdi.
Kütahya Belediyesi bahçesinde düzenlenen programda, hayranlarıyla buluşan Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Bergen gibi sanatçıların şarkılarını da seslendiren Zara’ya konser için alanı dolduran müzikseverler eşlik etti.
Büyük Zafer’in 100’üncü yılında Kütahya’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Zara, Kütahya’nın fahri hemşehrisi olarak zafer coşkusunu Kütahyalılarla yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.
Sanatçı Zara ve orkestranın performansı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Vali Ali Çelik, konser sonunda Zara’ya çiçek takdim ederek Kütahya’ya güzel bir geçe yaşattığı için teşekkür etti.
Program havai fişek ve lazer gösterisiyle sona erdi.
Kütahya’da 30 Ağustos Zafer Konserleri kapsamında sanatçı Zara sahneye çıktı
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