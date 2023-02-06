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Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı

06.02.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da vatandaşlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında, bölgede oluşabilecek ihtiyacın karşılanması için kan bağışında bulunuyor.

Sabah saatlerinden itibaren Türk Kızılayın Zafer Meydanı’ndaki tırına gelen vatandaşlar, deprem bölgesine yönelik kan bağışında bulunmak için sıraya girdi.

Ali Çal, depremi ilk saatlerinden itibaren öğrendiğini ve yapılan kan bağışı çağrısı ile harekete geçtiğini söyledi.

Depremde herkesin birlik olması gerektiğini dile getiren Çal, "Bu olay hepimizin başına gelebilir. Devletimiz çağırdı, biz de geldik. Burada kan bağışında bulunarak deprem bölgesine yardımda bulunacağım. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Yaklaşık 1 saattir kan vermek için bekliyorum. Ne kadar gerekirse bekleyeceğim." dedi.

Kan bağışında bulunmak için Kızılay Kan Bağışı tırına gelenlerden Mustafa Selen de çocuklarının deprem bölgesinde olduğunu ve destek vermek için kan bağışında bulunduğunu dile getirdi.

Yaşar Çilingir ise düzenli olarak kan bağışında bulunduğunu, bugün de deprem bölgesi için kan bağışlayacağını ifade etti.

Öte yandan, Kütahya'dan deprem bölgesine 52 araç ve iş makinesi ve 104 personel gönderildi.

Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı

Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı

Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı

Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı

Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı

Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı

Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı

Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı

Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı

Kütahya’da deprem bölgesine kan bağışı
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deprem Kütahya kan bağışı

Kütahya Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:31
Sabah
07:55
Öğle
13:19
İkindi
16:07
Akşam
18:33
Yatsı
19:52
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

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