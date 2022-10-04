Kütahya'da hayvan barınağına alttan ısıtmalı sistem kuruldu

Kütahya Belediyesi tarafından hayvan barınağına yapılan alttan ısıtmalı ek üniteler törenle faaliyete geçirildi.

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 12'nci kilometresi yakınında bulunan hayvan barınağındaki törende, yaptıkları çalışmalarla barınağın kapasitesini iki katına çıkardıklarını söyledi.

Son olarak alttan ısıtma sistemini kurduklarını da aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde yaklaşık 600 hayvan kapasiteli olan ve yine bölgenin örnek gösterilen tesislerinden birisi olarak gösterilen bu tesisimizi şu anda kapasitesini iki katına çıkarıyoruz. Çalışmamızla Türkiye'de olmayan bir sistemi kurarak, alttan ısıtmalı bir tesisi bu şehre kazandırdık. Burayı 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde açmamız bizim için ayrıca önemli. Tesisimizde elliye yakın personelimizle hayvanlarımız için hizmet veriyoruz."

Işık, barınakta ek çalışmalarla yavru ve yetişkin köpek evleri ve depo alanları ile tam donanımlı ortopedi ameliyathanesi yapıldığını, belediye olarak şehrin farklı bölgelerinde bulunan besleme noktalarında da sahipsiz hayvanların yiyecek ihtiyacını karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri açılışı yapılan ek üniteleri inceledi.

Program kapsamında anaokulu ile lise öğrencileri barınağı ziyaret etti.