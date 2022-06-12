YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

12.06.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacını kırdı, kökünden söktü.

Merkeze bağlı Lütfiye köyü yakınlarındaki Türkmen Dağı Kozaklı mevkisinde bir anda hortum ve fırtına oluştu.

Bölgedeki yüzlerce çam ağacı hortum ve fırtınanın şiddetiyle kökünden söküldü, bazıları ise ortadan ikiye ayrıldı.

Köy Muhtarı Rasim Altıntaş, AA muhabirine, gördükleri manzara karşısında dehşete kapıldıklarını söyledi.

Ormandaki yüzlerce çamın zarar gördüğünü belirten Altıntaş, "Fırtına nedeniyle evlerimizden çıkamadık. Fırtınadan sonra ormana geldiğimizde çam ağaçlarının bir kısmının kırılarak ikiye bölündüğünü, bir kısmını da kökünden söküldüğünü gördük. Bu yaşıma kadar böyle bir şeyle karşılaşmamıştık." dedi.

Köy sakinlerinden Mehmet Kara da büyük bir tehlike atlattıklarını dile getirdi.

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazar

İmsak
03:33
Sabah
05:26
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:34
Yatsı
22:19
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri inanılmaz

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri inanılmaz

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

6 gün boyunca dehşeti yaşadı! Taciz, tecavüz, işkence...

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Son videosu dikkat çekti! “Başka kim genç öleceğini...”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.