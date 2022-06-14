YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kütahya'da hortum ve fırtınanın 530 çam ağacına zarar verdiği tespit edildi

Kütahya'da hortum ve fırtınanın 530 çam ağacına zarar verdiği tespit edildi

14.06.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da hortum ve fırtınanın 530 çam ağacına zarar verdiği tespit edildi

Kütahya'da yaşanan hortum ve fırtına nedeniyle 530 çam ağacının zarar gördüğü belirlendi.

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Lütfiye köyü yakınlarındaki Türkmen Dağı Kozaklı mevkisinde hortum ve fırtınanın zarar verdiği bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin tespitine göre 169 ağacın kırıldığı, 361 ağacın ise kökünden sökülerek devrildiği belirledi.

Toplam zarar gören 530 çam ağacının 329 metreküp olduğu tespit edildi. Devrilen ve kırılan çam ağaçlarının kaldırılmasının ardından bölgede yeniden ağaçlandırma çalışmaları yapılacağı öğrenildi.

Kütahya'da hortum ve fırtınanın 530 çam ağacına zarar verdiği tespit edildi

Kütahya'da hortum ve fırtınanın 530 çam ağacına zarar verdiği tespit edildi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Kütahya'da hortum ve fırtına yüzlerce çam ağacına zarar verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kütahya

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:32
Sabah
05:26
Öğle
13:05
İkindi
17:02
Akşam
20:35
Yatsı
22:20
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!

Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.