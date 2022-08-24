Kütahya-Eskişehir kara yolunda da şiddetli dolu nedeniyle bazı araçların camları kırılırken, birçok sürücü araçlarını sığınmak amacıyla çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Kütahya'da sağanak etkili oldu

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