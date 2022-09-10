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Kütahya'da saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı

10.09.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı

Kütahya'da, sosyal medyadan verdikleri saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan 9 zanlıdan 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç, E.S, Ş.İ, İ.D, N.K. ve E.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

- Olay

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kütahya'da ikamet eden bazı zanlıların sosyal medya ilanlarıyla farklı illerdeki kişilere saman satma vaadinde bulunarak dolandırıcılık yaptığı bilgisine ulaşmış, bir süre teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda ve sonrasında 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyadan saman satışı ilanı verdikleri, alıcılardan kapora alarak ortadan kayboldukları tespit edilen şüphelilerin adresleri ile araçlarında yapılan aramalarda, 35 cumhuriyet altını, 3 bilezik, 2 yüzük, 1 kolye zinciri, 1 tura kolye ucu, 1 çift küpe, 2 ruhsatsız tabanca, 15 bin lira, 12 akıllı telefon, 2 tuşlu telefon, 1 tablet bilgisayar, suç unsuru evraklar ve 3 hafıza kartı ele geçirilmişti.

Kütahya'da saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı

Kütahya'da saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı

Kütahya'da saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 8 zanlı yakalandı

Kütahya'da saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 8 zanlı yakalandı

Kütahya'da saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı

Kütahya'da saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı

Kütahya'da saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı

Kütahya'da saman satışı ilanıyla dolandırıcılık yapan 6 zanlı tutuklandı

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