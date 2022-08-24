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Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı

24.08.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki şüphelilerden biri, polisin çalışması sonucu yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gaziosmanpaşa'da kuyumcu dükkanını soyan iki kişi, iki görevliyi silahla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 911. Sokak'taki kuyumcu dükkanına motosikletle gelen iki soyguncu, silah tehdidiyle görevlilerden tezgahtaki altınları istedi.

Dükkandaki bir miktar altını alan şüpheliler, kendilerini durdurmak isteyen iki görevliyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, kuyumcu dükkanında inceleme yaptı.

Şüphelilerden biri, polisin çalışması sonucu yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı

- İki şüphelilerden biri, polisin çalışması sonucu yakalandı

Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı

Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı

Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı

Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı

Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı

Kuyumcuyu soyan şüpheliler, dükkandaki iki görevliyi silahla yaraladı

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