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KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI: 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

31.08.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruda bulunan kişiler arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. 24 - 28 Ağustos tarihleri alınan başvurular 2021 yılında 16 Eylül'de açıklanmıştı. Peki, 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte merak edilen soruların yanıtı...

KYK yurt başvurusu yapan adaylar başvuru sonuçları için yapılacak açıklamayı bekliyor. KYK yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ile başlamıştı. Başvuru süreci 28 Ağustos'ta sona erdi. Peki 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte GSB ile 2022-2023 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı..

2022 KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos Çarşamba günü başlamış, KYK yurt 28 Ağustos 2022 tarihinde ise sona ermişti.
24 ile 28 Ağustos günleri arasında yapılan KYK yurt başvurularının açıklanacağı tarihe ilişkin ise henüz bir açıklamada bulunulmadı.
Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK BURS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

KYK BURS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Öte yandan 2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor.
KYK ve burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde açıklanacak. Konuya ilişkin ayrıntılar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimiz güncellenecektir...
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