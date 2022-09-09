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Kylian Mbappe'yi hüngür hüngür ağlatan maç!

09.09.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fransa Ligue 1'in güçlü ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncu Kylian Mbappe, ABD kaynaklı bir yayın organına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız oyuncu yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen "Seni en çok üzen maç hangisiydi?" sorusuna ise böyle yanıt verdi. İşte detaylar...

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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ABD'nin önde gelen yayın organlarından The Wall Street Journal'in sorularını yanıtlayan Kylian Mbappe, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen süper yıldız, kendisine yöneltilen "Seni en çok üzen mağlubiyet hangisiydi" sorusuna Şampiyonlar Ligi finalinde kaybettikleri Bayern Münih cevabını verdi ve şunları söyledi: “Paris ile Şampiyonlar Ligi'ni kaybettiğimizde inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradım. Finale kadar ulaşıp o kupayı kaldıramamak çok kötü hissettirdi. O anı, asla unutamıyorum. Maç bitti, kupanın önünden geçerek ikincilik madalyalarımızı aldık ve bu kesinlikle bana göre bir şey değil.

"HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

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Kaybedilen kupanın ardından gözyaşlarına hakim olamadığını ifade eden Mbappe "Dürüst olmak gerekirse hüngür hüngür ağladım, çünkü içimden sadece ağlamak geldi. Ama mağlubiyette futbolun bir parçası. Geri gelip kupayı almak için de bir şeyler yapmam gerektiğinin farkındaydım." ifadelerini kullandı.

1 NUMARA!

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Transfermarkt verilerine göre Kylian Mbappe 160 milyon Euro piyasa değeriyle güncel olarak en değerli oyuncu. PSG’nin 2017/2018 sezonunda Monaco’dan kiraladığı ve 2018/2019 sezonunda 180 milyon Euro’ya bonservisini aldığı Mbappe bu sezon çıktığı 6 maçta 9 gol attı. Kariyerinde 288 maça çıkan 23 yaşındaki yıldız kulüplerine 212 gol ve 106 asistlik katkı sağladı. Fransa Milli Takımı ile 57 maça çıkan Mbappe ülkesi için 27 gol atarken 21 tane de asist yaptı.

MBAPPE & GALTIER FOTOĞRAFLARI

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