Lady Gaga filminin tanıtım turlarında kıyafetleriyle dikkat çekiyor

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği filmin tanıtımlarına damga vuran kişi ise ana karaktere hayat veren Lady Gaga oldu.
LADY GAGA TRANSPARAN ELBİSESİYLE NEFES KESTİ
12 kez Grammy kazanan, Lady Gaga dün akşam House Of Gucci galasında yine çok cüretkardı.
Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek ve Jared Leto'nun boşrollerini paylaştığı Gucci moda evinin kurucusu Guccio Gucci'nin torununun hikayesini anlatan House of Gucci filminin tanırım turları devam ediyor.
Tanırımdan tanıtıma koşan Lady Gaga, açılan sık sık açılan eteği ve görünen iç çamaşırıyla gündeme geliyor.
Ünlü isim bu defa göğüsleri transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
35 yaşındaki yıldız isim, puantiyeli tülden yapılmış yarı şeffaf korsajı olan, dar, özel yapım Armani Prive siyah gece elbisesiyle hayal gücüne çok az şey bıraktı.
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