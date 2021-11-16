MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lady Gaga Gucci galasında Versace giydi

Lady Gaga Gucci galasında Versace giydi

16.11.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, başrolünde oynadığı House of Gucci filminin İtalya'daki prömiyerine Versace marka elbise ile katıldı.

Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek ve Jared Leto'nun boşrollerini paylaştığı Gucci moda evinin kurucusu Guccio Gucci'nin torununun hikayesini anlatan House of Gucci filminin İtalya'daki prömiyeri Milano'da gerçekleşti. Lady Gaga, kırmızı halıya Versace marka elbisesiyle damga vurdu.

LADY GAGA GALA'DA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

35 yaşındaki Gaga, kırmızı renkte derin yırtmaçlı, bağcıklı korse tarzı elbisesini yine kırmızı renkte ayakkabılarla tamamladı.
Lady Gaga, filmde eski eşi Maurizio Gucci'yi öldürten Patrizia Reggiani'yi canlandırıyor.
House of Gucci filminde, eski eşi Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan Patrizia Reggiani’yi canlandıran Lady Gaga, Vogue İngiltere'ye verdiği röportajda film süresince yaşadığı psikolojik zorlukları anlatmıştı.
Kameralar kapandığında da Patrizia Reggiani gibi yaşadığını söyleyen sanatçı, "Dokuz ay İtalyan aksanıyla konuştum" demişti.
Lady Gaga'nın kırmızı halı görünümünden fotoğraflar...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Lady Gaga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Bergüzar'ın büyük aşkıydı! Rus karısı görenleri büyüledi

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

Aşiret düğününde dudak uçuklatan takı

MasterChef'te bomba karar! O yarışmacılar geri döndü

MasterChef'te bomba karar! O yarışmacılar geri döndü

Alkol almak için durduğu yere dikkat etmeyince...

Alkol almak için durduğu yere dikkat etmeyince...

Biden dev paketi paketi imzaladı

Biden dev paketi paketi imzaladı

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

Marketlerdeki fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara ücretsiz açtı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Bikinili pozlarıyla kızlarını gölgede bıraktı

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kenan İmirzalıoğlu şaşkına döndü! Kim Milyoner Olmak İster'de o soruyu bilemedi

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.