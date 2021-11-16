Lady Gaga Gucci galasında Versace giydi

Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek ve Jared Leto'nun boşrollerini paylaştığı Gucci moda evinin kurucusu Guccio Gucci'nin torununun hikayesini anlatan House of Gucci filminin İtalya'daki prömiyeri Milano'da gerçekleşti. Lady Gaga, kırmızı halıya Versace marka elbisesiyle damga vurdu.
LADY GAGA GALA'DA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
35 yaşındaki Gaga, kırmızı renkte derin yırtmaçlı, bağcıklı korse tarzı elbisesini yine kırmızı renkte ayakkabılarla tamamladı.
Lady Gaga, filmde eski eşi Maurizio Gucci'yi öldürten Patrizia Reggiani'yi canlandırıyor.
House of Gucci filminde, eski eşi Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan Patrizia Reggiani’yi canlandıran Lady Gaga, Vogue İngiltere'ye verdiği röportajda film süresince yaşadığı psikolojik zorlukları anlatmıştı.
Kameralar kapandığında da Patrizia Reggiani gibi yaşadığını söyleyen sanatçı, "Dokuz ay İtalyan aksanıyla konuştum" demişti.
Lady Gaga'nın kırmızı halı görünümünden fotoğraflar...
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