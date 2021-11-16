Lady Gaga Gucci galasında Versace giydi

Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek ve Jared Leto'nun boşrollerini paylaştığı Gucci moda evinin kurucusu Guccio Gucci'nin torununun hikayesini anlatan House of Gucci filminin İtalya'daki prömiyeri Milano'da gerçekleşti. Lady Gaga, kırmızı halıya Versace marka elbisesiyle damga vurdu.

35 yaşındaki Gaga, kırmızı renkte derin yırtmaçlı, bağcıklı korse tarzı elbisesini yine kırmızı renkte ayakkabılarla tamamladı.

Kameralar kapandığında da Patrizia Reggiani gibi yaşadığını söyleyen sanatçı, "Dokuz ay İtalyan aksanıyla konuştum" demişti.