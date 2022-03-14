Lady Gaga her yerini kapadı, göğsünü açtı! Görenler şaşkına göndü

House Of Gucci'deki Patrizia Reggiani rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen 35 yaşındaki şarkıcı, tören için giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.
ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU
Kırmızı halıya damga vuran Gaga, bol göğüs dekoltesini zar zor saklayan altın kesimli bir elbise tercih etti.
Siyah dantel kollara sahip Gaga, göbeğine kadar uzanan ve bir mücevher yağmuru ile süslenmiş elbisesiyle bol dekoltesini sergiledi.
Saçını ayrıntılı bir topuz yapan Born This Way hit yapımcısı, ayrıntılı bir trenle yere düşmeden önce beline sarılan altın numarada inanılmaz vücudunu sergiledi.
BAFTA'nın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Joanna Scanlan'a kaptıran Gaga, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri için daha inançlı görünüyordu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum