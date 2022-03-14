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  4. Lady Gaga her yerini kapadı, göğsünü açtı! Görenler şaşkına göndü

Lady Gaga her yerini kapadı, göğsünü açtı! Görenler şaşkına göndü

14.03.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son House of Gucci'nin (Gucci'nin Evi) filmiyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Lady Gaga, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday olduğu 27. 'Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'ne baş döndürücü bir giriş yaparak ihtişamı ve cüretkarlığını ortaya koydu.

House Of Gucci'deki Patrizia Reggiani rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen 35 yaşındaki şarkıcı, tören için giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.

ÖDÜL TÖRENİNE DAMGA VURDU

Kırmızı halıya damga vuran Gaga, bol göğüs dekoltesini zar zor saklayan altın kesimli bir elbise tercih etti.
Siyah dantel kollara sahip Gaga, göbeğine kadar uzanan ve bir mücevher yağmuru ile süslenmiş elbisesiyle bol dekoltesini sergiledi.
Saçını ayrıntılı bir topuz yapan Born This Way hit yapımcısı, ayrıntılı bir trenle yere düşmeden önce beline sarılan altın numarada inanılmaz vücudunu sergiledi.
BAFTA'nın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Joanna Scanlan'a kaptıran Gaga, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri için daha inançlı görünüyordu.
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Anahtar Kelimeler:
Lady Gaga
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