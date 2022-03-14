Lady Gaga her yerini kapadı, göğsünü açtı! Görenler şaşkına göndü

House Of Gucci'deki Patrizia Reggiani rolüyle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen 35 yaşındaki şarkıcı, tören için giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekti.

Kırmızı halıya damga vuran Gaga, bol göğüs dekoltesini zar zor saklayan altın kesimli bir elbise tercih etti.

Siyah dantel kollara sahip Gaga, göbeğine kadar uzanan ve bir mücevher yağmuru ile süslenmiş elbisesiyle bol dekoltesini sergiledi.