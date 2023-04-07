'Lale Orta'nın gerçek yüzü' diyerek açıkladı! "Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası VAR hakemine gidip..."

Süper Lig'de zirvenin sahibi olan Galatasaray şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk kupasına uzanarak taraftarlarını sevindirmek isterken, hesaplarını da bu yönde yapıyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir ile karşılaşan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadelede rakibine 3-2 mağlup olarak kupaya veda eden Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşmanın ardından mücadelenin orta hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya'ya yoğun tepki gösterirken, MHK Başkanı Lale Orta'ya da tepkiler sürüyor.