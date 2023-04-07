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'Lale Orta'nın gerçek yüzü' diyerek açıkladı! "Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası VAR hakemine gidip..."

07.04.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile MHK Başkanı Lale Orta arasında sular durulmuyor. Sarı-Kırmızılılar Başakşehir'e 3-2 mağlup olarak veda ettiği Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından hakem kararlarına tepkilerini sürdürürken, Levent Tüzemen kaleme aldığı yazıda Orta'yı eleştirirken, Galatasaray'ın UEFA'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Tüzemen, ayrıca Lale Orta'nın Galatasaray-Adana Demirspor maçı sonrası VAR hakeminin yanına giderek tebrik ettiğini belirtti. İşte detaylar...

Süper Lig'de zirvenin sahibi olan Galatasaray şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk kupasına uzanarak taraftarlarını sevindirmek isterken, hesaplarını da bu yönde yapıyor.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir ile karşılaşan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadelede rakibine 3-2 mağlup olarak kupaya veda eden Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşmanın ardından mücadelenin orta hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya'ya yoğun tepki gösterirken, MHK Başkanı Lale Orta'ya da tepkiler sürüyor.

BURUK'UN EŞİ PAYLAŞTI! 

BURUK'UN EŞİ PAYLAŞTI! 

Galatasaray ile MHK Başkanı Lale Orta arasındaki gerginlik tırmanarak sürerken, Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da Sarı-Kırmızılılar'ın kupadan elenmesinin ardından MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı. Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Nihan Buruk "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde göndermeli bir paylaşımda bulundu.

"GÖREVDEN ALINMALI" 

"GÖREVDEN ALINMALI" 

Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair bir yazı kaleme alan Levent Tüzemen, dikkat çeken ifadeler kullanırken, eski İtalyan hakem Roberto Rosetti'nin karşılaşmayı izlediğini ve "G.Saray-Başakşehir maçını izlerken skandala denk geldim" açıklamasında bulunduğunu söyledi. Yazısında Lale Orta'ya tepki gösteren Tüzemen, "TFF başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, Rosetti'nin sözlerini belge kabul edip Lale Orta'yı görevden almalı." dedi.

"LALE ORTA'NIN GERÇEK YÜZÜ..."

"LALE ORTA'NIN GERÇEK YÜZÜ..."

"Resmen bir takımın emeği, Lale Orta ve hakemleri tarafından gasp ediliyor" diyen Tüzemen, Fırat Aydınus'un açıklamalarını işaret ederek işte 'Lale Orta'nın gerçek yüzünü ortaya koyuyor' diyerek ilginç bir anekdotu paylaştı.

"VAR HAKEMİNE TEBRİK" 

"VAR HAKEMİNE TEBRİK" 

"VAR seminerinde Lale Orta, dersi veren Tolga Özkalfa ve Pawel Gil, pozisyona 'sarı kart' demiş." diyen Levent Tüzemen "Ayrıca VAR hakemini, "Karışmaman güzeldi" diye övmüş. Bu gücü Lale Orta ve ekibi kimden alıyor? Ciddi şekilde hatalar yapan hakemlerle Lale Orta, savcılık tarafından maddi ve manevi olarak araştırılmalı." dediğini belirtti.

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