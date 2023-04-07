'Lale Orta'nın gerçek yüzü' diyerek açıkladı! "Galatasaray Adana Demirspor maçı sonrası VAR hakemine gidip..."

Süper Lig'de zirvenin sahibi olan Galatasaray şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk kupasına uzanarak taraftarlarını sevindirmek isterken, hesaplarını da bu yönde yapıyor.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Başakşehir ile karşılaşan ve gol düellosu şeklinde geçen mücadelede rakibine 3-2 mağlup olarak kupaya veda eden Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşmanın ardından mücadelenin orta hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Özgür Yankaya'ya yoğun tepki gösterirken, MHK Başkanı Lale Orta'ya da tepkiler sürüyor.
Galatasaray ile MHK Başkanı Lale Orta arasındaki gerginlik tırmanarak sürerken, Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk da Sarı-Kırmızılılar'ın kupadan elenmesinin ardından MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef aldı. Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Nihan Buruk "Süper Lig Lale Orta Sezonu" şeklinde göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair bir yazı kaleme alan Levent Tüzemen, dikkat çeken ifadeler kullanırken, eski İtalyan hakem Roberto Rosetti'nin karşılaşmayı izlediğini ve "G.Saray-Başakşehir maçını izlerken skandala denk geldim" açıklamasında bulunduğunu söyledi. Yazısında Lale Orta'ya tepki gösteren Tüzemen, "TFF başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi, Rosetti'nin sözlerini belge kabul edip Lale Orta'yı görevden almalı." dedi.
"Resmen bir takımın emeği, Lale Orta ve hakemleri tarafından gasp ediliyor" diyen Tüzemen, Fırat Aydınus'un açıklamalarını işaret ederek işte 'Lale Orta'nın gerçek yüzünü ortaya koyuyor' diyerek ilginç bir anekdotu paylaştı.
"VAR seminerinde Lale Orta, dersi veren Tolga Özkalfa ve Pawel Gil, pozisyona 'sarı kart' demiş." diyen Levent Tüzemen "Ayrıca VAR hakemini, "Karışmaman güzeldi" diye övmüş. Bu gücü Lale Orta ve ekibi kimden alıyor? Ciddi şekilde hatalar yapan hakemlerle Lale Orta, savcılık tarafından maddi ve manevi olarak araştırılmalı." dediğini belirtti.