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Lamine Yamal'dan Arda Güler'i kıskandıracak gol! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen gece...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2025 22:55
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı Barcelona-Inter maçı ile devam etti. Adına yakışır bir mücadeleye sahne olan maçta Lamine Yamal rüzgarı esti. 17 yaşında harikalar yaratan İspanyol futbolcu, yarı finalde Inter ağlarını da havalandırmayı başardı. Inter'i maçta henüz 30. saniyede öne geçiren Marcus Thuram ise Şampiyonlar Ligi'nde ilginç bir rekor kırdı.

Lamine Yamal

Lamine Yamal

İSP İspanya
Yaş: 18 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir yarı final maçı oynandı. Barcelona ile Inter'in karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk 45 dakikasında neler oldu neler...

INTER 30. SANİYEDE ÖNE GEÇEREK REKOR KIRDI

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Marcus Thuram'ın 30. saniyede attığı gol, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finallerde atılmış en erken gol oldu.

LAMINE YAMAL'DAN İNANILMAZ GOL

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Maça soğuk duş etkisiyle başlayan Barcelona, 21. dakikada Dumfries'in golüyle 2-0 geriye düştü. Geri dönüşün ateşini bu sezonun yıldızı Lamine Yamal yaktı. Attığı inanılmaz golle takımını ateşleyen Yamal, rakip kaleciyi çaresiz bıraktı.

ARDA GÜLER İLE KIYASLANIYOR

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Barcelona'nın yıldızı aynı jenerasyonda bulunduğu Arda Güler ile sık sık kıyaslanıyor. Real Madrid tercihinin ardından her hafta Yamal ile kıyaslanan Arda, İspanyol oyuncunun attığı bu golün ardından gündeme geldi.

İŞTE YAMAL'IN GOLÜ
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Internazionale Arda Güler haberler barcelona şampiyonlar ligi Lamine Yamal Spor Haberleri
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