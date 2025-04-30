Lamine Yamal'dan Arda Güler'i kıskandıracak gol! Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen gece...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir yarı final maçı oynandı. Barcelona ile Inter'in karşı karşıya geldiği mücadelenin ilk 45 dakikasında neler oldu neler...
Marcus Thuram'ın 30. saniyede attığı gol, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finallerde atılmış en erken gol oldu.
Maça soğuk duş etkisiyle başlayan Barcelona, 21. dakikada Dumfries'in golüyle 2-0 geriye düştü. Geri dönüşün ateşini bu sezonun yıldızı Lamine Yamal yaktı. Attığı inanılmaz golle takımını ateşleyen Yamal, rakip kaleciyi çaresiz bıraktı.
Barcelona'nın yıldızı aynı jenerasyonda bulunduğu Arda Güler ile sık sık kıyaslanıyor. Real Madrid tercihinin ardından her hafta Yamal ile kıyaslanan Arda, İspanyol oyuncunun attığı bu golün ardından gündeme geldi.
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