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'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

08.12.2023 19:48 | Son Güncelleme:
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Son günlerin tartışılan platformu TikTok'ta yayın yapan bir kadın daha 'müstehcenlik'ten suçlu bulunarak gözaltına alındı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde kadının 'Arkadaş her gece insanın canı ister mi?' diyerek yatağını gösterdiği anlar yer aldı.

Türkiye son günlerde 'müstehcen' yayınları tartışıyor. Sosyal medya platformu TikTok'ta her yeni bir gün yeni bir skandal patlıyor. Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan 'Laz kızı' lakaplı kadının tepki çeken yayınlarının ardından bir içerik için daha harekete geçildi.

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"HER GECE CANIM İSTİYOR"

Son patlayan görüntülerde bir kadının gecelikli kıyafetle yaptığı paylaşım gündem oldu.

Görüntülerdeki kadının ise sözleri akıllara durgunluk verdi.

Yatağını gösteren kadın, "Arkadaş her gece insanın canı ister mi? Her gece canım istiyor; ama yok..." dediği duyuluyor.

Kazandıkları paralarla isimlerinden söz ettiren yayıncılar ise ekipler mesaisini artırdı.

'Laz kızı'nın ardından görüntülerdeki F.H.'de müstehcenklik suçundan Kocaeli'de gözaltına alındı.

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