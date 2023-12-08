'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

Türkiye son günlerde 'müstehcen' yayınları tartışıyor. Sosyal medya platformu TikTok'ta her yeni bir gün yeni bir skandal patlıyor. Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan 'Laz kızı' lakaplı kadının tepki çeken yayınlarının ardından bir içerik için daha harekete geçildi.

