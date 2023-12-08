'Laz kızı' ve Gizem Bağdaçiçek'ten sonra bir 'müstehcen' gözaltısı daha! 'Her gece canım istiyor'

Türkiye son günlerde 'müstehcen' yayınları tartışıyor. Sosyal medya platformu TikTok'ta her yeni bir gün yeni bir skandal patlıyor. Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan 'Laz kızı' lakaplı kadının tepki çeken yayınlarının ardından bir içerik için daha harekete geçildi.
Son patlayan görüntülerde bir kadının gecelikli kıyafetle yaptığı paylaşım gündem oldu.
Görüntülerdeki kadının ise sözleri akıllara durgunluk verdi.
Yatağını gösteren kadın, "Arkadaş her gece insanın canı ister mi? Her gece canım istiyor; ama yok..." dediği duyuluyor.
Kazandıkları paralarla isimlerinden söz ettiren yayıncılar ise ekipler mesaisini artırdı.
'Laz kızı'nın ardından görüntülerdeki F.H.'de müstehcenklik suçundan Kocaeli'de gözaltına alındı.