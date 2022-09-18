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Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

18.09.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lösemi Lenfoma Miyelom Hastaları ve Araştırma Eğitim Birliği Derneği (LLMBİR) tarafından, halk arasında "lenf bezi kanseri" olarak bilinen lenfoma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılan ve bu yıl sekizincisi organize edilen "Çoluk çocuk, konu komşu, hep beraber oradayız" yürüyüşüne, dernek temsilcileri, hastalar ve yakınları katıldı.

Bando eşliğindeki yürüyüşe katılan hastalar ile yakınları, "Egzersiz en iyi vitamin", "Haftada 150 dakika yürüyüş", "Lenfomadan korkmuyoruz" yazısı bulunan döviz ve balonlar taşıdı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Muhit Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada lenfomanın, doğru teşhis ve zamanında, uygun tedavilerle tam iyileşme olasılığı çok yüksek bir hastalık olduğunu bildirdi.

Lenfomanın genellikle vücudun bir yerinde, en sık boyunda ve koltuk altında ağrısız şişliklerle kendini gösterdiğine dikkati çeken Özcan, bu konuda toplumsal farkındalığın artırılmasının, hastalığın tanı ve tedavisi kadar önemli olduğunu vurguladı.

Özcan, yürüyüş ile, erken tanı ve tedavinin önemine dikkati çekmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

Lenfoma hastaları ile yakınları farkındalık yürüyüşünde bir araya geldi

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Anahtar Kelimeler:
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