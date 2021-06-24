Leonardo DiCaprio ikiyüzlülükle suçlanıyor

Çevre ve iklim konusunda yaptığı bağışlarla bilinen ABD’li aktör Leonardo DiCaprio, Belize’deki Blackadore Caye Adası’nda doğa dostu olduğu iddiasıyla lüks bir tatil sitesi inşa ettirecekti. Ne var ki inşaata, çevrecilerin protestoları nedeniyle başlanamadı.

Belize kıyılarında en yeşil lüks tatil beldesini inşa ederek çevresel olarak dünyayı değiştirmeyi amaçlayan otelin bugüne kadar çoktan yapılıp 2018’de hizmete açılması planlanıyordu. Ntv’nin haberine göre; ancak balıkçıların ve çevrecilerin tepkisi nedeniyle daha inşaata bile başlanamadı!