Leonardo DiCaprio ikiyüzlülükle suçlanıyor

Çevre ve iklim konusunda yaptığı bağışlarla bilinen ABD’li aktör Leonardo DiCaprio, Belize’deki Blackadore Caye Adası’nda doğa dostu olduğu iddiasıyla lüks bir tatil sitesi inşa ettirecekti. Ne var ki inşaata, çevrecilerin protestoları nedeniyle başlanamadı.
Belize kıyılarında en yeşil lüks tatil beldesini inşa ederek çevresel olarak dünyayı değiştirmeyi amaçlayan otelin bugüne kadar çoktan yapılıp 2018’de hizmete açılması planlanıyordu. Ntv’nin haberine göre; ancak balıkçıların ve çevrecilerin tepkisi nedeniyle daha inşaata bile başlanamadı!
Leonardo DiCaprio'ya çevrecilerden iki yüzlülük suçlaması
Çevreci kampanyayı yürütenler Leonardo DiCaprio’nun otelinin vaatlerinin aksine balık popülasyonuna büyük zarar vereceğini iddia etti.
Protestocuların liderlerinden olan tur şirketi operatörü Rebecca Arceo, “Bu planı çevreye duyarlı olarak göstermek sadece bir satış numarası. DiCaprio bence tam bir ikiyüzlü” dedi.
Leonardo DiCaprio (46) ortağı Jeff Gram ile 2015’te 1.75 milyon dolara satın aldığı adadaki 104 dönümlük kumsala lüks otel yaptırmayı planlarken, ağaç dikerek çevreye de katkıda bulunacağını vadetmişti.
Su üstüne yerleşecek yalancı resife sahip bungalovların direklerinin ise balık üremesine katkıda bulunacağını iddia eden proje, Belize hükümetine 400 yeni iş ve 10 milyon dolarlık yıllık gelir taahhüt etmişti.
Ancak, Miami’deki çevre koruma grubu Bonefish & Tarpon Trust’ın uzmanları plana karşı çevrimiçi kampanya başlatınca otel inşaatına başlanamadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum