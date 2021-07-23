Levent Aykul kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Levent Aykul neden öldü?

Usta oyuncu Levent Aykul'dan acı haber geldi. Gazeteci Burhan Akdağ yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla başarılı sanatçının hayatını kaybettiğini duyurdu. Levent Aykul'un hayatı ve ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Peki Levent Aykul kimdir, ölüm sebebi ne?

Levent Aykul kimdir?

Gazeteci Burhan Akdağ, yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla tiyatrocu Levent Aykul’un yaşamını yitirdiğini açıkladı. Usta sanatçı Aykul’un hayatı ve ölüm nedeni merak konusu oldu.

Burhan Akdağ paylaşımında “Türk sinema ve tiyatrosu önemli bir ismi daha kaybetti. değerli dostum Levent Aykul evinde ölü bulunmuş. Komşuları bir kaç gündür kendisinden haber alamayınca ablasına haber vermişler. Antalya Kemer’deki evine jandarma ile girilince Levent Aykul’un cansız bedeni ile karşılaşmışlar…” notunu düştü.

1960 senesinde dünyaya gelen Levent Aykul, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Levent Aykul Sabit Kanca, 18’ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda da rol almıştır.

Aytul, Papaz misyoner ve casus karakterlerini başarılı bir şekilde canlandırmasıyla biliniyordu.