LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet Asaf Demirci tabletle ödüllendirildi.

Kentteki 75. Yıl Ortaokulunda eğitim gören 14 yaşındaki Demirci ile ailesini makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kutladığı başarılı öğrenciye tablet hediye etti.

Kökrek, AA muhabirine, bu yıl LGS sınavına Ağrı'dan 8 bin 397 öğrencinin katıldığını söyledi.

Sınavda 500 tam puan alan Demirci'nin herkesi gururlandırdığını belirten Kökrek, şöyle konuştu:

"Valiliğimizin himayelerinde ortaokullarımızda her ay kazanım değerlendirme sınavı yaparak tüm okullarımızı bulunduğu yerden daha iyi bir noktaya getirme konusunda çalışmalar yürüttük. Kendi çalışmalarımız neticesinde geçen yıllara göre Türkiye ortalamamızı bir hayli yükselttiğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ahmet Asaf, Türkiye birincisi olmakla bundan sonra da Ağrı'daki eğitim alan öğrencilerimize örnek olacaktır. Öğrencimiz, 'Çalıştın mı başarılabiliyor.' algısı ve heyecanını tüm ilimize yaşatmıştır."

- "Kitap okumayı hiç ihmal etmedim"

Ahmet Asaf Demirci ise ilkokuldan bu yana düzenli çalıştığını anlattı.

Son zamanlarda daha çok soru çözerek sınava hazırlandığını ifade eden Demirci, "Kitap okumayı hiç ihmal etmedim. Paragraf çözümlerini çok önemli bulduğum için düzenli olarak soru çözüyordum. Kararlı ve azimli çalışınca sonuçları güzel oluyor. Sabahları saat 04.00 civarı kalkıyordum ve yaklaşık 3 saat ders çalışıyordum. Okul sonrası da akşamları 2 saat daha ders çalışıp günü tamamlıyordum." dedi.

Doktor olmayı hedeflediğini bildiren Demirci, bu süreçte kendisine destek olan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Baba Muhammet Hanifi Demirci, oğlunun başarısıyla gururlandıklarını söyleyerek, "Oğlum çok büyük bir emek verdi ve son 1 yıl çok yoğun ders çalıştı. Sabahları namaza kalktıktan sonra uyumadı. Genelde veliler çocuklarına 'Oğlum çalış, gayret et.' der. Biz bazen Ahmet'e 'Biraz uyu, dinlen, çok çalıştın.' diyorduk." ifadelerini kullandı.

Öğretmen anne Sevilay Yağmur Demirci de oğlunun çok düzenli ders çalıştığını ve hafta sonu okuldaki kursları ihmal etmediğini dile getirdi.