YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

01.07.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba Muhammet Hanifi Demirci: - "Genelde veliler çocuklarına 'Oğlum çalış, gayret et' der. Biz bazen Ahmet'e 'Biraz uyu, dinlen, çok çalıştın' diyorduk"

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet Asaf Demirci tabletle ödüllendirildi.

Kentteki 75. Yıl Ortaokulunda eğitim gören 14 yaşındaki Demirci ile ailesini makamında ağırlayan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kutladığı başarılı öğrenciye tablet hediye etti.

Kökrek, AA muhabirine, bu yıl LGS sınavına Ağrı'dan 8 bin 397 öğrencinin katıldığını söyledi.

Sınavda 500 tam puan alan Demirci'nin herkesi gururlandırdığını belirten Kökrek, şöyle konuştu:

"Valiliğimizin himayelerinde ortaokullarımızda her ay kazanım değerlendirme sınavı yaparak tüm okullarımızı bulunduğu yerden daha iyi bir noktaya getirme konusunda çalışmalar yürüttük. Kendi çalışmalarımız neticesinde geçen yıllara göre Türkiye ortalamamızı bir hayli yükselttiğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ahmet Asaf, Türkiye birincisi olmakla bundan sonra da Ağrı'daki eğitim alan öğrencilerimize örnek olacaktır. Öğrencimiz, 'Çalıştın mı başarılabiliyor.' algısı ve heyecanını tüm ilimize yaşatmıştır."

- "Kitap okumayı hiç ihmal etmedim"

Ahmet Asaf Demirci ise ilkokuldan bu yana düzenli çalıştığını anlattı.

Son zamanlarda daha çok soru çözerek sınava hazırlandığını ifade eden Demirci, "Kitap okumayı hiç ihmal etmedim. Paragraf çözümlerini çok önemli bulduğum için düzenli olarak soru çözüyordum. Kararlı ve azimli çalışınca sonuçları güzel oluyor. Sabahları saat 04.00 civarı kalkıyordum ve yaklaşık 3 saat ders çalışıyordum. Okul sonrası da akşamları 2 saat daha ders çalışıp günü tamamlıyordum." dedi.

Doktor olmayı hedeflediğini bildiren Demirci, bu süreçte kendisine destek olan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Baba Muhammet Hanifi Demirci, oğlunun başarısıyla gururlandıklarını söyleyerek, "Oğlum çok büyük bir emek verdi ve son 1 yıl çok yoğun ders çalıştı. Sabahları namaza kalktıktan sonra uyumadı. Genelde veliler çocuklarına 'Oğlum çalış, gayret et.' der. Biz bazen Ahmet'e 'Biraz uyu, dinlen, çok çalıştın.' diyorduk." ifadelerini kullandı.

Öğretmen anne Sevilay Yağmur Demirci de oğlunun çok düzenli ders çalıştığını ve hafta sonu okuldaki kursları ihmal etmediğini dile getirdi.

LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

- Baba Muhammet Hanifi Demirci: - "Genelde veliler çocuklarına 'Oğlum çalış, gayret et' der. Biz bazen Ahmet'e 'Biraz uyu, dinlen, çok çalıştın' diyorduk"

LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

LGS sınavında 500 tam puan alan Ağrılı Ahmet ödüllendirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ağrı lgs ödül

Ağrı Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
02:42
Sabah
04:36
Öğle
12:17
İkindi
16:14
Akşam
19:47
Yatsı
21:32
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Acun Ilıcalı çok sinirlendi! "Kim oğlunun hakkını yemiş? Namusumuza..."

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.