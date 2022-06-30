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LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS tercihleri ne zaman başlayacak, sınav sonuçları belli oldu mu?

30.06.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 8. sınıf öğrencilerinin 5 Haziran 2022 Pazar günü girdiği sınava ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu. Konuya ilişkin detaylar merak konusu olurken birçok kişi "2022 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in LGS sonuçları konusunda yaptığı açıklama...

LGS tercih kılavuzunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman yayımlanacağı merak konusu oldu. 5 Haziran'da sınava giren 8. sınıf öğrencileri ile veliler internette araştırma yapıyor. Peki LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS sonuçları sonuçları 30 Haziran Perşembe günü erişime açıldı. e-Okul üzerinden gerçekleşecek lise tercih tarihi için kılavuzda yer alan taban puanlar ve yüzdelik dilimler göz önünde bulundurulacak.
Öte yandan 2021'in takvimi göz önüne alındığında bu yıl LGS tercihlerinin 4 yada 5 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri, 30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?
Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.
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Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı
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