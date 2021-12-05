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Libya'dan 25 yıl sonra gelen ilk geminin yolcularına lokum ikram edildi

05.12.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Libya'dan 25 yıl sonra gelen ilk geminin yolcularına lokum ikram edildi

İZMİR (AA) - Libya'dan İzmir'e 25 yıl aranın ardından gerçekleştirilen ilk yolcu gemisi seferinin yolcularına lokum ikram edildi.

Karanfil Group, Kevalay Turizm ve Libya Demir Çelik Şirketi (LISCO) ortaklığıyla başlatılan seferler kapsamında 3 gün önce Misrata'dan yola çıkan ve bu sabah Alsancak Limanı'na yanaşan "Kevalay Queen"in 107 yolcusuna, limanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Yolculara ardından lokum ikram edildi.

Yolculardan Fayyaz Sarrari, gazetecilere Trablus’ta yaşadığını ve İzmir’e arkadaşlarıyla gezmek için geldiğini söyledi.

Sarrari, İzmir'i daha önce görmediğini ama güzel bir şehir olduğunu duyduğunu ifade etti.

Tatil boyunca arkadaşlarıyla İzmir’i gezeceklerini belirten Sarrari, "Gemi yolculuğu çok güzel geçti. Rahattı" dedi.

Trabluslu Musab Irgali ise 5 kişilik aile olarak geldiklerini kaydetti.

İzmir’e ilk gelişleri olduğunu ve gezmek istediklerini ifade eden Irgali, "Alışveriş yapacağız. Gezeceğiz. Daha önce İstanbul’a gitmiştik. Gemi yolculuğu çok güzel geçt" diye konuştu.

Mariam Aliallafi ise keyifli bir yolculuk yaşadıklarını aktararak, İzmir’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Libya'dan 25 yıl sonra gelen ilk geminin yolcularına lokum ikram edildi

Libya'dan 25 yıl sonra gelen ilk geminin yolcularına lokum ikram edildi

Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

Libya'dan 25 yıl aranın ardından ilk yolcu gemisi İzmir'e ulaştı

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Anahtar Kelimeler:
Libya

İzmir Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:07
İkindi
15:36
Akşam
17:58
Yatsı
19:20

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
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