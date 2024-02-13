Liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Fatura İsmail Kartal'a kesildi, taraftar sosyal medyada ayağa kalktı... "Hemen kovun"

HOCAYA SERT ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından yalnızca taraftarlar değil birçok yorumcu da Kartal'ı eleştirirken Serdar Ali Çelikler katıldığı bir programda "Fenerbahçe teknik heyetinin ben artık bir şey verebileceğine inanmıyorum. Evet Fred falan gelecek deniyor. Ancak bazen de teknik adamlara kalıyor işiniz. "Denize düşen yılana sarılırmış hesabı Ryan Kent'i oyuna alıyorsun. Bu bile panik göstergesidir. 5-0 yenilirim yine oyuna almam. Belki de bu adam kadronun dışında kalacak.