Liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Fatura İsmail Kartal'a kesildi, taraftar sosyal medyada ayağa kalktı... "Hemen kovun"

Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor’a 2 kritik puan kaybederek liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe’de eleştirilerin hedefindeki isim teknik direktör İsmail Kartal oldu.
Sarı lacivertliler bu sezon 25 lig maçında sadece 11 puan kaybederken bu kayıpların 9’u iç saha maçlarında yaşandı. Taraftarı önünde 1 kez kaybeden, 3. beraberliğini ise Alanya’dan alan Kanarya’da son karşılaşmada oynanan panik futbol, kadro seçimi ve oyuncu değişiklikleri sonrası İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu.
Karşılaşmanın ardından yalnızca taraftarlar değil birçok yorumcu da Kartal'ı eleştirirken Serdar Ali Çelikler katıldığı bir programda "Fenerbahçe teknik heyetinin ben artık bir şey verebileceğine inanmıyorum. Evet Fred falan gelecek deniyor. Ancak bazen de teknik adamlara kalıyor işiniz. "Denize düşen yılana sarılırmış hesabı Ryan Kent'i oyuna alıyorsun. Bu bile panik göstergesidir. 5-0 yenilirim yine oyuna almam. Belki de bu adam kadronun dışında kalacak.
"Bence teknik adam ve ekip değişmesi mi gerekecek konuşmak gerekiyor. Ben geleni görüyorum. İyi bir şey gelmiyor. Millet bana kızacak belki ama böyle. Saçmalama diyenler olacaktır. Ben olsam Volkan Demirel'i düşünürüm. Şu anda düşünürüm. Hiç olmazsa Konferans Ligi'nde ilerlersiniz. Bence İsmail Kartal götüremeyecek." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçeli bazı taraftarlar da, sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek olan İsmail Kartal ile yolların acil olarak ayrılması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulunurken, 16 Ocak 2024 tarihinde Roma'daki görevinden ayrılan dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesini istedi.