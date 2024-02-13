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  4. Liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Fatura İsmail Kartal'a kesildi, taraftar sosyal medyada ayağa kalktı... "Hemen kovun"

Liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Fatura İsmail Kartal'a kesildi, taraftar sosyal medyada ayağa kalktı... "Hemen kovun"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2024 12:19 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de, Alanyaspor karşısında yaşanan sürpriz puan kaybı sonrası moraller bozulurken 2-2'lik sonucun faturan İsmail Kartal'a kesildi. Sosyal medyada Sarı-Lacivertli taraftarlar Kartal'a tepki gösterirken yönetime şu an boşta olan Jose Mourinho'yu önerdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alanyaspor’a 2 kritik puan kaybederek liderlik koltuğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe’de eleştirilerin hedefindeki isim teknik direktör İsmail Kartal oldu.

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FATURA İSMAİL KARTAL'A KESİLDİ

FATURA İSMAİL KARTAL'A KESİLDİ

Sarı lacivertliler bu sezon 25 lig maçında sadece 11 puan kaybederken bu kayıpların 9’u iç saha maçlarında yaşandı. Taraftarı önünde 1 kez kaybeden, 3. beraberliğini ise Alanya’dan alan Kanarya’da son karşılaşmada oynanan panik futbol, kadro seçimi ve oyuncu değişiklikleri sonrası İsmail Kartal eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu.

HOCAYA SERT ELEŞTİRİ

HOCAYA SERT ELEŞTİRİ

Karşılaşmanın ardından yalnızca taraftarlar değil birçok yorumcu da Kartal'ı eleştirirken Serdar Ali Çelikler katıldığı bir programda "Fenerbahçe teknik heyetinin ben artık bir şey verebileceğine inanmıyorum. Evet Fred falan gelecek deniyor. Ancak bazen de teknik adamlara kalıyor işiniz. "Denize düşen yılana sarılırmış hesabı Ryan Kent'i oyuna alıyorsun. Bu bile panik göstergesidir. 5-0 yenilirim yine oyuna almam. Belki de bu adam kadronun dışında kalacak.

"BEN OLSAM VOLKAN DEMİREL'İ DÜŞÜNÜRÜM"

"BEN OLSAM VOLKAN DEMİREL'İ DÜŞÜNÜRÜM"

"Bence teknik adam ve ekip değişmesi mi gerekecek konuşmak gerekiyor. Ben geleni görüyorum. İyi bir şey gelmiyor. Millet bana kızacak belki ama böyle. Saçmalama diyenler olacaktır. Ben olsam Volkan Demirel'i düşünürüm. Şu anda düşünürüm. Hiç olmazsa Konferans Ligi'nde ilerlersiniz. Bence İsmail Kartal götüremeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

TARAFTAR 'MOURINHO' DEDİ

TARAFTAR 'MOURINHO' DEDİ

Fenerbahçeli bazı taraftarlar da, sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek olan İsmail Kartal ile yolların acil olarak ayrılması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulunurken, 16 Ocak 2024 tarihinde Roma'daki görevinden ayrılan dünyaca ünlü çalıştırıcı Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesini istedi.

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İsmail Kartal Teknik Direktör son dakika fenerbahçe mourinho Süper Lig süper li hedefi
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