Lionel Messi bombası! Tarihi teklif...

Lionel Messi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Barcelona ile sözleşmesi sona eren yıldız futbolcu Arjantin ile şu anda Copa America'ya odaklanmış durumda.Son gelen bilgiler Barcelona ile yeni bir sözleşmeyi işaret etse de AS Gazetesi'nin haberine göre, Paris Saint-German araya girdi ve Arjantinli yıldıza teklif gönderdi.
Messi'yi gelecek sezon kadrosuna dahil etmek için çalışmalar yapan Paris ekibinde Leonardo ve Al-Khelaifi devrede. Wijnaldum, Achraf Hakimi, Donnarumma ve Sergio Ramos ile imza aşamasına gelen PSG, Barcelona'nın prensipte teklif ettiğinden daha yüksek bir teklifle Messi'nin kapısını çaldı.34 yaşındaki yıldızın geleceği konusunda acele etmeyen Fransız kulübü, Avrupa futbolunda yılın imzasını atmak için Copa America'nın bitmesini bekleyecek.Copa America'da Arjantin Ekvador'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
MESSI BOMBASI! TARİHİ TEKLİF
Bu sezon şampiyonluğu Atletico Madrid'e kaptıran, Şampiyonlar Ligi'nde istenilen performansı sergileyemeyen Barcelona'da Lionel Messi krizi yaşanmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun geleceği büyük merak konusu olmuştu.
RESMEN AYRILDI
Ara transfer döneminden bu yana mutsuz olduğu iddia edilen dünya yıldızı Messi'nin takımdan ayrılacağı yazılmıştı. 34 yaşındaki Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin 21 yıllık kulübü olan Barça ile sözleşmesi 1 Temmuz'da bitti.
PSG DEVREDE
Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve vereceği karar merakla beklenen Lionel Messi için flaş hamle ortaya çıktı. Sergio Ramos ile anlaşan Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi kadrosuna katmak için önemli bir teklif yaptı.
BARCELONA'DAN DAHA İYİ TEKLİF
Fransız basınında yer alan haberlere göre PSG, FFP'ye uygun bir sözleşme öneren Barcelona'ya göre çok daha ciddi bir teklifi tecrübeli yıldıza iletti. Şampiyonlar Ligi kazanmak için büyük bir hamle yapmak için harekete geçen PSG'nin, Lionel Messi'den gelecek haberi beklediği kaydedildi.
COPA AMERICA'YI BEKLİYOR
Transfer pazarlıklarını babasına bırakan Lionel Messi'nin, Copa America bitene kadar kesin kararını vermeyeceği iletildi. Copa America sonrası Messi'nin kaderi belli olacak.
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