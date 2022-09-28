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  4. Sahalarda böylesi görülmedi! Lionel Messi neye uğradığını şaşırdı! Taraftar sahaya atladı ve öyle bir şey yaptı ki...

Sahalarda böylesi görülmedi! Lionel Messi neye uğradığını şaşırdı! Taraftar sahaya atladı ve öyle bir şey yaptı ki...

28.09.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liglere verilen milli ara sonrası kamp için ABD'yi tercih eden Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçında Jamaika ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Arjantin'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Julian Alvarez ile 86. ve 89. dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Messi, maç içerisinde ilginç bir an yaşadı. Sahaya atlayan bir taraftar yıldız futbolcunun önüne geçerek şaşırtan bir talepte bulundu.

Milli arada kamp için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Arjantin Milli Takımı, burada iki hazırlık maçı yaptı. İlk maçında Honduras ile karşı karşıya gelen Tangocular, rakibini 3-0 mağlup etti. İkinci müsabakada ise Jamaika ile kozlarını paylaşan Arjantin yine aynı skorla sahadan galip ayrıldı.

MESSI NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

KARŞILAŞMADA İLGİNÇ AN

KARŞILAŞMADA İLGİNÇ AN
Jamaika karşısında galibiyeti getiren golleri ise 13. dakikada Julian Alvarez ile 86. ve 89. dakikalarda Lionel Messi attı. Karşılaşma devam ederken ilginç bir an yaşandı.

MESSI'Yİ ŞAŞIRTTI

MESSI'Yİ ŞAŞIRTTI
Sahaya atlayan bir taraftar, Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi'yi şaşırtan bir harekete imza attı.

SIRTINA İMZA İSTEDİ

SIRTINA İMZA İSTEDİ
Dünyaca ünlü yıldızın önüne geçen futbolsever, Messi'nin eline bir kalem tutuşturarak sırtına imza atmasını istedi.

TAM İMZAYI ATARKEN...

TAM İMZAYI ATARKEN...
Taraftarın bu talebini kırmayan Messi'nin imzayı attığı esnada güvenlik görevlileri sahaya daldı ve Arjantinli süperstarın önündeki kişiye müdahalede bulunarak yere düşürdü.

MESSI ÇOK ŞAŞIRDI

MESSI ÇOK ŞAŞIRDI
Lionel Messi'nin yaşananlar karşısındaki şaşkınlığı ise gözlerden kaçmadı.
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Jamaika Lionel Messi arjantin millî futbol takımı arjantin milli takımı Burçin Terzioğlu burçin hazırlık maçı maçın
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