Sahalarda böylesi görülmedi! Lionel Messi neye uğradığını şaşırdı! Taraftar sahaya atladı ve öyle bir şey yaptı ki...

Milli arada kamp için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Arjantin Milli Takımı, burada iki hazırlık maçı yaptı. İlk maçında Honduras ile karşı karşıya gelen Tangocular, rakibini 3-0 mağlup etti. İkinci müsabakada ise Jamaika ile kozlarını paylaşan Arjantin yine aynı skorla sahadan galip ayrıldı.