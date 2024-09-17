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  4. Lionel Messi'nin son hali görenleri üzdü! ''Ne olmuş bu adama böyle?"

Lionel Messi'nin son hali görenleri üzdü! ''Ne olmuş bu adama böyle?"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.09.2024 08:27
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Kariyerine ABD'nin Inter Miami takımında devam eden Messi'nin son hali sevenlerini üzdü. Uzun süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Messi, geçtiğimiz hafta iyileşip yeşil sahalara geri dönmüştü. Arjantinli yıldızın son hali sevenlerini adeta şoke etti.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak da gösterilen Messi'nin son görüntüsü sevenlerini üzdü. 37 yaşındaki Arjantinli yıldızın son hali sosyal medyada gündem oldu.

"NE OLMUŞ BÖYLE?"

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Saç tıraşını değiştiren Messi'nin saçındaki beyazlar dikkat çekerken, yüzündeki kırışıklıklar gün yüzüne çıktı. Messi'nin bu görüntüsü "ne olmuş bu adama böyle?" şeklinde yorumlanırken kısa süre içinde paylaşım rekoru kırdı.

ABD'DE GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

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Inter Miami formasıyla 2 yıldır top koşturan Messi, 30 maçta 27 gol, 17 asistle takımını sırtladı. David Beckham'ın sahibi olduğu Miami'de kariyerini sonlandıracağını açıklayan Messi'nin Arjantin Milli Takımıyla da performansı üst düzeyde devam ediyor.

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messi
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