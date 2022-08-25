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Liste dünya devleriyle dolu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

25.08.2022 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2-0'ın rövanşında karşılaştığı Austria Wien'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertli taraftarların en çok merak ettiği sorulardan biri Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri oldu. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde ön elemeler tamamlandı ve gruplarda mücadele edecek 32 takım belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe, 2-0'ın rövanşında karşılaştığı Austuria Wien'i bu ke 4-1 mağlup etmeyi başardı. Rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Sarı-Lacivertliler'in muhtemel rakipleri de netleşmeye başladı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz olan ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenen Trabzonspor da Fenerbahçe ile birlikte Avrupa Ligi gruplarında Türkiye'yi temsil edecek.

1 . torbadaki muhtemel rakipler belli olurken, dünya devleri dikkat çekti.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI TORBADA?

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Her iki temsilcimizin de Avrupa Ligi kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kura çekimine üçüncü torbadan katılırken Trabzonspor ise dördüncü torbada yer alacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE STATÜ NASIL?

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32 takımın yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde her biri 4 takımdan oluşan 8 grup bulunacak. Oynanacak 6'şar maçın ardından grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Grubunu ikinci sırada bitiren 8 takım ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek. Play-off'u kazanan taraflar son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlar, Konferans Ligi son 16 play-off turunda yarışacak. Grup sonuncuları ise Avrupa defterini kapatacak. Statü gereği iki takım bu etapta aynı grupta yer alamayacak.

İŞTE 1. TORBADAKİ MUHTEMEL RAKİPLER

MANCHESTER UNITED

MANCHESTER UNITED

ARSENAL

ARSENAL

LAZIO

LAZIO

PSV

PSV

BRAGA

BRAGA
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