Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'a tur için olay yorum!

"DAHA FAZLA SAVAŞMAK GEREK" (ENGİN VEREL)

Osimhen'in attığı golü hakemin neden iptal ettiğine doğrusu bir anlam veremedim. Eğer Barış için ofsayt kaldırıldıysa zaten o pozisyona hareketlenmedi. Hemen ardından Barış'ın yaptığı hatalı geri pasında Ekitike'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan'ın yaptığı kurtarış muhteşemdi. Bu dakikalarda Okan Buruk'un Leroy Sane hamlesi yapmasını bekledim ama o Yunus ve Sallai'yi tercih etti. Oysa Galatasaray'ın savunmasını güçlendirmek için ön alanda topu tutacak oyunculara ihtiyacı vardı. Liverpool ikinci yarıda çok şans bulsa da Galatasaray mücadelesinin karşılığını aldı. İkinci maçta bu skoru korumak ve turu geçmek için buradakinden çok daha fazla savaşması gerekecek. Sanchez'in cezalı duruma düşmesi de büyük handikap. [AKŞAM]