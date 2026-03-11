Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'a tur için olay yorum!

Juventus'u deviren Galatasaray', Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçında İstanbul'da Liverpool'u ağırladı.
Maçı İspanyol hakem Gil Manzano yönetti. Mücadeleyi 1-0 Galatasaray kazandı. Sarı kırmızılı ekibin golü 7. dakikada Lemina'dan geldi.
Kritik galibiyetin ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Osimhen'in attığı golü hakemin neden iptal ettiğine doğrusu bir anlam veremedim. Eğer Barış için ofsayt kaldırıldıysa zaten o pozisyona hareketlenmedi. Hemen ardından Barış'ın yaptığı hatalı geri pasında Ekitike'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda Uğurcan'ın yaptığı kurtarış muhteşemdi. Bu dakikalarda Okan Buruk'un Leroy Sane hamlesi yapmasını bekledim ama o Yunus ve Sallai'yi tercih etti. Oysa Galatasaray'ın savunmasını güçlendirmek için ön alanda topu tutacak oyunculara ihtiyacı vardı. Liverpool ikinci yarıda çok şans bulsa da Galatasaray mücadelesinin karşılığını aldı. İkinci maçta bu skoru korumak ve turu geçmek için buradakinden çok daha fazla savaşması gerekecek. Sanchez'in cezalı duruma düşmesi de büyük handikap. [AKŞAM]
Derbinin sonrasında sona yaklaşırken yorgunluk olacaktı… Buruk'un biraz da geç kaldığını söylemek lazım. Ancak yine derbide olduğu gibi sırasıyla orta sahadaki üç adamını oyundan aldı. Ama bu kez girenler diriydiler ve maçın havası başkaydı. İspanyol hakem, VAR'dakilerle birlikte muhteşem maç yönetti. Premier Lig'in son şampiyonunu İstanbul'da kalesinde hiç gol görmeden iki maçta da mağlup etmek çok ama çok büyük iş. İş bitmedi elbette. Galibiyet kadar önemli olan 7 oyuncu sınırdayken sadece Davinson'un cezalı olması. Tebrikler Okan Buruk, tebrikler Galatasaray. [SABAH]
Galatasaray, dün maçın büyük bölümünde Liverpool'u sahadan sildi. Rövanş daha zor olacak ama Şampiyonlar Ligi'nin yeni prensi Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u Anfield'da hüsrana uğratır ve çeyrek finale çıkar! [FOTOMAÇ]
Yardımcı 62'de Osimhen'in golünde önce tereddüt etti, sonra ofsayt kaldırdı. Pozisyonda Barış coğrafi ofsayt ama aradan çıkan Lang değil, golü atan Osimhen de değil. Burada tek konu şu; Barış pozisyona hareketlenirken Robertson'a bir teması var. Topun gidiş yönü, diğer oyunculara olan mesafe ve Robertson'a uzaklığı var. Lakin 'Barış'ın bu teması ile Robertson oyundan düşüyor' yorumu yapan yardımcıyı VAR da destekledi. Gol iptal, oyun ofsayt ile başladı. Coğrafi ofsaytta bulunan oyuncuların oyuna veya rakibe müdahalesi ile aktif olmaları anlamında UEFA yorumlarına örnek derslik bir pozisyon. Benim yorumum, golün verilmesi yönünde... 70'te Liverpool'un attığı golde yaşanan karambolde top Konate'nin sağ kol-dirseğinden gidiyor, gol iptali doğru. [SABAH]
G.Saray'ın en akıllı oynayan oyuncusu Lemina'ydı. Yorulana kadar müthiş toplar kaptı, hücuma destek verdi, pas oyununa katkı sağladı. Torreira her zamanki gibi enerji santrali olarak en çok koşan, mücadele eden oyuncu oldu. Kaleci Uğurcan da kritik kurtarışlara imza attı. Rövanş kolay olmayacak. Sanchez de yok! G.Saraylı oyuncularda Liverpool'un röntgeni var. Telaş yapmazlar sakin kalırlar, yardımlaşmayı öne çıkarırlarsa çeyrek final biletini alırlar. [SABAH]
