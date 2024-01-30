Lottie Tomlinson transparan eteği ve büstiyeriyle poz verdi! Cesur tarzına beğeni yağdı

One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın 1998 doğumlu model kardeşi Lottie Tomlinson iddaialı tarzı ve cesur pozları ile zaman zaman gündem oluyor.





İDDİALI POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

25 yaşındaki Lottie Tomlinson bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.

Transparan dantelli eteği ve büstiyeriyle poz veren Tomlinson bikinili pozlarını da peş peşe paylaştı.

Maldivler tatilinden karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü modelin cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Lottie Tomlinson'a sosyal medyada; 'En güzeli', 'Muhteşemsin', 'Çok iyi görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.