MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Lottie Tomlinson transparan eteği ve büstiyeriyle poz verdi! Cesur tarzına beğeni yağdı

Lottie Tomlinson transparan eteği ve büstiyeriyle poz verdi! Cesur tarzına beğeni yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 13:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran müzik grubu One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın kardeşi olan Lottie Tomlinson sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa cesur tarzıyla adından söz ettirdi.

One Direction'ın üyelerinden Louis Tomlinson'ın 1998 doğumlu model kardeşi Lottie Tomlinson iddaialı tarzı ve cesur pozları ile zaman zaman gündem oluyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

İDDİALI POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

25 yaşındaki Lottie Tomlinson bu defa son pozlarıyla adından söz ettirdi.
Transparan dantelli eteği ve büstiyeriyle poz veren Tomlinson bikinili pozlarını da peş peşe paylaştı.
Maldivler tatilinden karelerini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü modelin cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Lottie Tomlinson'a sosyal medyada; 'En güzeli', 'Muhteşemsin', 'Çok iyi görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Sosyal medya hesabından yaptığı cesur pozları ile dikkat çeken Tomlinson'ın Instagram hesabında 4,9 milyon takipçisi bulunuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Lottie Tomlinson ele
En Çok Okunan Haberler
Hastanede suikast! Doktor, hemşire ve hasta kılığında girmişler...

Hastanede suikast! Doktor, hemşire ve hasta kılığında girmişler...

'Kişi başı 8 bin dolar!' Sosyal medyadan apaçık yayın yapıyorlar, grupta 14 bin katılımcı var: Tecavüz, kaçakçılık...

'Kişi başı 8 bin dolar!' Sosyal medyadan apaçık yayın yapıyorlar, grupta 14 bin katılımcı var: Tecavüz, kaçakçılık...

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı

SSK emekli maaşı zam farkı yattı mı? SGK çalışma başlattı

Kiracılar dikkat! Yargıtay'dan emsal tahliye taahhütnamesi kararı

Kiracılar dikkat! Yargıtay'dan emsal tahliye taahhütnamesi kararı

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Akaryakıta peş peşe 3 zam! Yeniden değişiyor

Şehirler arası yolculuk yaptı, 82 km hızla gitmediği için 150 bin lira trafik cezası yedi!

Şehirler arası yolculuk yaptı, 82 km hızla gitmediği için 150 bin lira trafik cezası yedi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.