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Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

02.07.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip İngiliz-İrlandalı müzik grubu One Direction'ın eski üyesi Louis Tomlinson, solo projesi ile ilk kez İstanbul'da konser verdi.

2020 yılında ilk solo albümünü yayınlayan Tomlinson, TemaCC ve Smiley Strawberry organizasyonu ile Küçükçiftlik Park'ta sahne aldı.

Yoğun ilginin yaşandığı konserde sanatçı, yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı.

Tomlinson, konserde ayrıca son şarkısı "Kill My Mind"i seslendirirken seyircilerinin arasına indi.

İstanbul'un muhteşem bir şehir olduğundan ve en kısa sürede yeniden gelmek istediğinden bahseden Tomlinson'un hayranları, konserde sanatçıya birçok sürpriz yaptı.

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

Louis Tomlinson, İstanbul'da dinleyicileriyle buluştu

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