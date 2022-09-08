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Lucescu "Oyuncularım hastanelik oldu" dedi ve toplantıyı terk etti! Jesus ise böyle yanıt verdi...

08.09.2022 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, B Grubu ilk maçında karşılaştığı Dinamo Kiev'i son dakikalarda Batshuayi'nin ayağından gelen golle 2-1 mağlup etmeyi başarırken, maç sonu yaşananlar karşılaşmaya damga vurdu. Ukrayna ekibinin teknik direktörü Lucescu Fenerbahçe'nin çok faul yaptığından şikayet ederken, Jesus'un yanıtı da sert oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe 3 puanla iyi bir başlangıç yaptı. Karşılaşmanın özellikle ilk yarıda konuk ekibin oyuncuları sert müdahalelerle Sarı-Lacivertli futbolcuları durdurmaya çalışırken, oyunu soğutmak için hamlelere başvurdu.

O SÖZLER DAMGA VURDU!

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Teknik direktör Jorge Jesus bu duruma oldukça sinirlenirken taraftarlar da tepki gösterdi. Karşılaşmanın ardından ise oldukça iki teknik adam düzenlenen basın toplantısına deneyimli teknik adamın konuşmaları damga vurdu.

"OYUNCULARIM HASTANELİK OLDU"

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Soru almayacağını belirten Lucescu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamalı. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı. Anlayın beni." ifadelerini kullandı.

"10 DAKİKADA 8 FAUL YAPTILAR"

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"Dinamo Kiev'in ilk yarıda yapmak istedikleri şey bizi taktik faullerle durdurmaktı." diyen Jorge Jesus, "10. dakikada 8 faul yaptılar. 25. dakikada kaleci vakit geçirmeye başladı. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların bu tarz hareketler yapmamalı. Benim takımım sonuna kadar savaştı. Teknik ve taktik prensipleri en iyi şekilde uyguladı." şeklinde konuştu.

"MAÇIN İSTATİSTİKLERİNE BAKABİLİR"

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Lucescu'nun kalitesini kanıtlamış bir isim olduğunu ve kendisine saygı duyduğunu belirten Jorge Jesus "Ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim; maçın istatistiklerine bakabilir. Onların sağlık ekibi 8 kez sahaya girdi. Maçı nasıl izledi bilmiyorum ama iyi analiz etmediğini düşünüyorum. Dinamo Kiev sürekli faulle durdurmaya çalıştı özellikle ilk yarım saatte. Fikrine saygı duyuyorum ama katılmıyorum." dedi.

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV MAÇINDAN KARELER

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son dakika Jorge Jesus fenerbahçe lucescu
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