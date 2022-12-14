Luka Modric maçın ardından patladı! 'Felaket' dedi ve Messi sözleri...

MESSİ'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Maçın ardından konuşan Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni de dünya yıldızı Lionel Messi için 'Finale yükselmenin heyecan verici olduğunu biliyoruz ancak önümüzde hala bir adım daha var. Zevk alarak oynamamız gereken tarihi bir 90 dakika daha olacak. Şimdi ona hazırlanmak için rakibimizi bekliyor olacağız. Tabii ki onun en iyisi olduğunu biliyoruz, belki dar görüşlü gibi konuya yaklaşıyoruz ama bir Arjantinli olarak bunu yaşamak da çok keyifli. Benim Messi'nin tarihin en iyisi olduğundan en ufak şüphem yok. Tüm Arjantin halkının hayalindeki işi yapıyorum. Ekibimizin desteği de inanılmaz, bu ekiple buralara kadar geldik ve devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.