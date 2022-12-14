SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2022 Dünya Kupası
  4. Luka Modric maçın ardından patladı! 'Felaket' dedi ve Messi sözleri...

Luka Modric maçın ardından patladı! 'Felaket' dedi ve Messi sözleri...

14.12.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya gelirken, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılan Arjantin adını finale yazdıran ilk ekip oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hırvatistan'ın tecrübeli oyuncusu Luka Modric adeta ateş püskürdü. İşte detaylar...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final ilk mücadelesinde Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadele Messi ve Alvarez'in (2) golleriyle Arjantin'in 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, Modric'li Hırvatistan final şansını kaybetti. Mücadelenin ardından finale adını yazdıran ilk ekip Arjantin oldu.

Karşılaşmanın 34. dakikasında penaltı kazanan Arjantin, Messi'nin kullandığı penaltı vuruşuyla rakibi karşısında 1-0 öne geçerken, karşılaşmanın İtalyan hakemi Daniel Orsato'nın bu kararı bazı çevrelerce eleştirilmişti.

MODRIC MAÇ SONU PATLADI!

MODRIC MAÇ SONU PATLADI!

Arjantin'in dünya yıldızı Lionel Messi'nin 34. dakikada penaltıdan attığı gol öncesi verilen karar çok konuşuldu. Kimi sporsever pozisyona penaltı derken kimi de penaltı olmadığını düşünürken, kendi adına son Dünya Kupası'na yarı final aşamasında veda eden tecrübeli futbolcu Luka Modric, penaltı kararı için sert ifadeler kullandı.

'TAM BİR FELAKET'

'TAM BİR FELAKET'

Luka Modric yaptığı açıklamada, 'Üzgünüz, bir Dünya Kupası finali daha oynamayı düşünmüştük ama olmayacak. Hakemler hakkında konuşmam ama bu en kötülerden biriydi. Sadece bugünden bahsetmiyorum, tam bir felaketti. Verilen penaltı kesinlikle kilit bir an evet ama karar yanlış. Oyunu da çok değiştirdiği açık. Olan oldu, değiştiremeyiz, Arjantin'i tebrik ederiz.' sözlerini kullandı.

MESSI SÖZLERİ...

MESSI SÖZLERİ...

Hırvastitanlı oyuncuların tepki gösterdiği penaltıyı gole çeviren ve tarihe geçen Lionel Messi hakkında da konuşan 37 yaşındaki yıldız oyuncu Luka Modric; 'Messi'yi tebrik ederim. Finalde iyi şanslar diliyorum. İnanılmaz bir turnuva geçiriyor ve büyüklüğünü gösteriyor" açıklamasını yaptı.

'KONUŞMANIN ZAMANI DEĞİL'

'KONUŞMANIN ZAMANI DEĞİL'

Deneyimli oyuncu Hırvatistan Milli Takımı'nı bırakıp bırakmadığı ile ilgili soruya ise, "Hırvatistan'la son maçım mıydı bilemiyorum. Şuanda bunu konuşmanın zamanı değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.

MESSİ'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

MESSİ'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Maçın ardından konuşan Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni de dünya yıldızı Lionel Messi için 'Finale yükselmenin heyecan verici olduğunu biliyoruz ancak önümüzde hala bir adım daha var. Zevk alarak oynamamız gereken tarihi bir 90 dakika daha olacak. Şimdi ona hazırlanmak için rakibimizi bekliyor olacağız. Tabii ki onun en iyisi olduğunu biliyoruz, belki dar görüşlü gibi konuya yaklaşıyoruz ama bir Arjantinli olarak bunu yaşamak da çok keyifli. Benim Messi'nin tarihin en iyisi olduğundan en ufak şüphem yok. Tüm Arjantin halkının hayalindeki işi yapıyorum. Ekibimizin desteği de inanılmaz, bu ekiple buralara kadar geldik ve devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
modric At kata hakemi iyet

En Çok Okunan Haberler

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

İşte ilk finalist... Dünya 10'u konuşuyor, o dünyayı sallıyor!

Okan Buruk üstünü çizdi! Olumsuz rapor... "Gönderilsin"

Okan Buruk üstünü çizdi! Olumsuz rapor... "Gönderilsin"

Terim'in yanında ellerini bağladı! "Yeter artık..."

Terim'in yanında ellerini bağladı! "Yeter artık..."

Yok artık Pep! Tam 1 ay önceden bildi...

Yok artık Pep! Tam 1 ay önceden bildi...

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Nedeni çözülemedi! Rusya kıyılarında 2.000'den fazla ölü fok

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.