Luka Modric maçın ardından patladı! 'Felaket' dedi ve Messi sözleri...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final ilk mücadelesinde Arjantin ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Mücadele Messi ve Alvarez'in (2) golleriyle Arjantin'in 3-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken, Modric'li Hırvatistan final şansını kaybetti. Mücadelenin ardından finale adını yazdıran ilk ekip Arjantin oldu.
Karşılaşmanın 34. dakikasında penaltı kazanan Arjantin, Messi'nin kullandığı penaltı vuruşuyla rakibi karşısında 1-0 öne geçerken, karşılaşmanın İtalyan hakemi Daniel Orsato'nın bu kararı bazı çevrelerce eleştirilmişti.
Arjantin'in dünya yıldızı Lionel Messi'nin 34. dakikada penaltıdan attığı gol öncesi verilen karar çok konuşuldu. Kimi sporsever pozisyona penaltı derken kimi de penaltı olmadığını düşünürken, kendi adına son Dünya Kupası'na yarı final aşamasında veda eden tecrübeli futbolcu Luka Modric, penaltı kararı için sert ifadeler kullandı.
Luka Modric yaptığı açıklamada, 'Üzgünüz, bir Dünya Kupası finali daha oynamayı düşünmüştük ama olmayacak. Hakemler hakkında konuşmam ama bu en kötülerden biriydi. Sadece bugünden bahsetmiyorum, tam bir felaketti. Verilen penaltı kesinlikle kilit bir an evet ama karar yanlış. Oyunu da çok değiştirdiği açık. Olan oldu, değiştiremeyiz, Arjantin'i tebrik ederiz.' sözlerini kullandı.
Hırvastitanlı oyuncuların tepki gösterdiği penaltıyı gole çeviren ve tarihe geçen Lionel Messi hakkında da konuşan 37 yaşındaki yıldız oyuncu Luka Modric; 'Messi'yi tebrik ederim. Finalde iyi şanslar diliyorum. İnanılmaz bir turnuva geçiriyor ve büyüklüğünü gösteriyor" açıklamasını yaptı.
Deneyimli oyuncu Hırvatistan Milli Takımı'nı bırakıp bırakmadığı ile ilgili soruya ise, "Hırvatistan'la son maçım mıydı bilemiyorum. Şuanda bunu konuşmanın zamanı değil" diyerek açıklamalarını tamamladı.
Maçın ardından konuşan Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni de dünya yıldızı Lionel Messi için 'Finale yükselmenin heyecan verici olduğunu biliyoruz ancak önümüzde hala bir adım daha var. Zevk alarak oynamamız gereken tarihi bir 90 dakika daha olacak. Şimdi ona hazırlanmak için rakibimizi bekliyor olacağız. Tabii ki onun en iyisi olduğunu biliyoruz, belki dar görüşlü gibi konuya yaklaşıyoruz ama bir Arjantinli olarak bunu yaşamak da çok keyifli. Benim Messi'nin tarihin en iyisi olduğundan en ufak şüphem yok. Tüm Arjantin halkının hayalindeki işi yapıyorum. Ekibimizin desteği de inanılmaz, bu ekiple buralara kadar geldik ve devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.