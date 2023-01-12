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Lüks yaşantısıyla tepki çeken Dilan Polat'ın evinin her detayı olay! "Gözüm kanadı..."

12.01.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarına doğum günü hediyesi olarak ev alan ve evli göstermek için de helikopter kiralayan fenomen Dilan Polat evini temizlerken yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Dilan Polat'ın gold detaylarıyla dikkat çeken lüks evi sosyal medyada gündem oldu.

Kurduğu güzellik merkezleriyle birlikte paraya para demeyen fenomen Dilat Polat kocasının ayağını öpmesiyle ve lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelmişti.

Son olarak küçük çocuklarına ev alıp sosyal medyada helikopterde pozlar vererek tepki çeken Polat evini temizledi.

İşte Dilan Polat'ın devasa evinin detayları...

HAMAM VE HAVUZU DA VAR

Dilan Polat'ın evinin salonu, evin en çok gold kullanılan yeri. Koltukların arkası, sehpa ve aksesuarlar gold detaylarla süslenmiş. 

Fenomenin göz yoran detaylara sahip salonunu görenler "Para var zevk yok", "Gözüm kanadı" yorumlarında bulunuyor.

Dilat Polat'ın evinin renkli detayları bununla da kalmıyor. Taşlı sauna da temizlik sırasında öne çıkıyor.

Fenomenin elbette devasa bir hamamı da mevcut.

Evin kış bahçesi ve havuz da bulunuyor. Havuz sık sık güllerle donatılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sosyal medya

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