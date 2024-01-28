SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Maç değil savaş alanı, yeşil sahalar kana bulandı! Milli yıldızın da sahada olduğu FA Cup mücadelesinde taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı

Maç değil savaş alanı, yeşil sahalar kana bulandı! Milli yıldızın da sahada olduğu FA Cup mücadelesinde taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.01.2024 17:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere FA Cup 4. tur mücadelesinde milli yıldız Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği West Bromwich Albion ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Mücadelenin son bölümüne girilirken taraftarlar sahaya inerken, mücadele yarıda kaldı. İşte o anlar...

İngiltere FA Cup dördüncü turundaki West Bromwich Albion ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 2-0 önde olduğu mücadelenin son bölümüne girilirken, 81. dakikada tribünde bulunan bir bölüm taraftarın sahaya girmesi nedeniyle yarıda kaldı.

MAÇ YARIDA KALDI

GE7wsseWkAEdOmQ

Milli yıldız Okay Yokuşlu'nun da West Bromwich formasıyla sahada bulunduğu mücadelede yaşanan olaylar sonrası futbolcular ve hakemler soyunma odasına çekildi ve karşılaşma yarıda kaldı.

BAZI TARAFTARLARIN KAFASI YARILDI

RGRHGF

Bazı taraftarların kafasının yarıldığı mücadelede güvenlik güçleri taraftarlara oldukça sert müdahalede bulunurken, uzun bir sürenin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti ve mücadele Wolverhampton'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İŞTE O ANLAR...
Canlı Skor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Okay Yokuşlu premier lig erden
En Çok Okunan Haberler
Yavaş mı Altınok mu? Fark bıçak sırtı ama...

Yavaş mı Altınok mu? Fark bıçak sırtı ama...

İstanbul'da kilisede silahlı saldırı! Pazar ayini sırasında can kaybı...

İstanbul'da kilisede silahlı saldırı! Pazar ayini sırasında can kaybı...

Kayserispor'la anlaşan Burak Yılmaz'ın imza töreninde skandal sözler!

Kayserispor'la anlaşan Burak Yılmaz'ın imza töreninde skandal sözler!

Ersin Destanoğlu'nun yediği gol sonrası sosyal medya karıştı!

Ersin Destanoğlu'nun yediği gol sonrası sosyal medya karıştı!

Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağlandı

Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağlandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.