Maç değil savaş alanı, yeşil sahalar kana bulandı! Milli yıldızın da sahada olduğu FA Cup mücadelesinde taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı

İngiltere FA Cup dördüncü turundaki West Bromwich Albion ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 2-0 önde olduğu mücadelenin son bölümüne girilirken, 81. dakikada tribünde bulunan bir bölüm taraftarın sahaya girmesi nedeniyle yarıda kaldı.

MAÇ YARIDA KALDI

Milli yıldız Okay Yokuşlu'nun da West Bromwich formasıyla sahada bulunduğu mücadelede yaşanan olaylar sonrası futbolcular ve hakemler soyunma odasına çekildi ve karşılaşma yarıda kaldı.

BAZI TARAFTARLARIN KAFASI YARILDI

Bazı taraftarların kafasının yarıldığı mücadelede güvenlik güçleri taraftarlara oldukça sert müdahalede bulunurken, uzun bir sürenin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti ve mücadele Wolverhampton'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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