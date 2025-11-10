Maç sonu duyurdu! Kayserispor galibiyeti sonrası Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Kocaelispor karşısından puansız ayrılması sonrası daha da önemli bir hal alan karşılaşmada Sarı-Lacivertliler rakibini 4-2 mağlup ederek hata yapmadı ve lider ile olan puan farkını 1'e düşürmeyi başardı.
Karşılaşmanın ardından mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen dikkat çeken ifadeler kullanırken Sarı-Lacivertliler'deki ayrılığı da açıkladı.
"Öylesine bir 7 gün geçti ki… Galatasaray Trabzon’la oynuyor, Fenerbahçe “En kötü berabere bitsin; ben de Beşiktaş’ı yenersem fıstık gibi olur” diyor. Bu hafta da “Zor ama Kocaeli puan alsa…” diyor ve her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi gidiyor. Ancak çalışırsanız karşılığını alırsınız. Fenerbahçe’nin yükselişe geçtiğini görüyoruz."
"Çalışırsanız karşılığını alırsınız. Görüyoruz ki sadece oyuncuları forma sokmak değil, plan da önemlidir. Tedesco belli bir süre sonra camiayı çözdü."
"Fred bu sene dizlerinin bağı çözülmüş gibi oynuyordu. Bazı oyuncular yedek kaldığında ders de alabilir, havlu da atabilir. İki örnek vereyim: Birisi Szymanski, birisi de Fred. Szymanski’nin dönüşü çok sağlıklı olmadı. Fakat Fred, “Buranın kıymetini bileyim.” dedi.
"Burada da buranın kıymetini ona öğreten bir teknik direktör gördük; “Otur, oynatmıyorum.” dedi. Demek ki Fred empati yaptı, aynaya baktı. Bir buçuk ay önce kuvvetsizlikten sadece el kol hareketi yapan Fred’den, “Ben geliyorum.” diyen Fred’e dönüştü.
"Ben Szymanski'nin uzun vadede, devre arasında gideceğini düşünüyorum."
