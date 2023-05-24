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  4. Maça dakikalar kala belli oldu! Jorge Jesus Emre Mor'u ilk 18'e bile almadı, tepkiler çığ gibi büyüdü

Maça dakikalar kala belli oldu! Jorge Jesus Emre Mor'u ilk 18'e bile almadı, tepkiler çığ gibi büyüdü

24.05.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası rövanş mücadelesinde Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Jorge Jesus'tan herkesi şaşırtan bir hamle geldi. Portekizli hoca Emre Mor'u kadrodan çıkarırken bu karar sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibiyle golsüz berabere kalan Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Jorge Jesus'un kararı taraftarların tepkisine neden oldu.

HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

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İlk 11'de başlaması beklenen Emre Mor ilk Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un kararı sonrası ilk 18'de dahi kendine yer bulamazken bu karar herkesi şaşkına çevirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

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Emre Mor'un neden kadroda olmadığının nedeni taraftarlarca sosyal medyada en çok sorulan sorulardan biri olurken, Jesus'a tepkiler de çığ gibi büyüdü.

İŞTE O TEPKİLER...

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