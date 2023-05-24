Maça dakikalar kala belli oldu! Jorge Jesus Emre Mor'u ilk 18'e bile almadı, tepkiler çığ gibi büyüdü

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibiyle golsüz berabere kalan Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Jorge Jesus'un kararı taraftarların tepkisine neden oldu.

HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

İlk 11'de başlaması beklenen Emre Mor ilk Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un kararı sonrası ilk 18'de dahi kendine yer bulamazken bu karar herkesi şaşkına çevirdi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Emre Mor'un neden kadroda olmadığının nedeni taraftarlarca sosyal medyada en çok sorulan sorulardan biri olurken, Jesus'a tepkiler de çığ gibi büyüdü.

İŞTE O TEPKİLER...