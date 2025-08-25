SPOR

Maçın bile önüne geçti! Osimhen ile Yunus Akgün tartıştı, yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntü olay oldu

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'u 4 golle geçen Galatasaray'da karşılaşmanın 74. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Yunus Akgün ile Osimhen arasında gerginlik yaşanırken yayıncı kuruluşun yaptığı tepkilere neden oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşırken mücadelenin 74. dakikasında hiç beklenmedik bir olay yaşandı.

OSIMHEN'DEN YUNUS'A TEPKİ

Leroy Sane'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün vuruşunda top auta çıktı. Pozisyonun ardından kendisine pas vermesi gerektiğini düşünen Victor Osimhen, Yunus Akgün'e tepki gösterdi.

Yunus Akgün'ün, adeta çılgına dönen Victor Osimhen'e karşılık vermemesi sonrası tartışma sona erdi.

MORALSİZ ŞEKİLDE KENARA GELDİ

Bu pozisyondan beş dakika sonra 79. dakikada Yunus Akgün, oyundan çıkarak yerini Nicolo Zaniolo'ya bıraktı. Oyundan çıkarken moralinin oldukça bozuk olduğu gözlerden kaçmayan Yunus Akgün'ün yanına kadar gelen Abdülkerim Bardakçı, 25 yaşındaki futbolcuya moral verdi.

REJİ TEPKİ ÇEKTİ

Oyuna giren Zaniolo'nun 86. dakikada yaptığı asistle golü bulan Victor Osimhen'in bu golü sonrası yayıncı kuruluşun Osimhen'in tartıştığı Yunus Akgün'ü ekrana getirmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yayıncı kuruluşun bu hamlesi sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlarca eleştirildi.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

