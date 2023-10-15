Madonna kariyerinin en müstehcen sahne şovunu gerçekleştirdi

"Başarabileceğimi düşünmüyordum, doktorlarım da düşünmüyordu" diyen Madonna "Bu yüzden tüm çocuklarım etrafımda otururken uyandım. Hayatımın ya da ölümümün beş gününü unuttum, nerede olduğumu gerçekten bilmiyorum. Ama melekler beni koruyordu. Ve çocuklarım oradaydı. Ve çocuklarım beni her zaman kurtarır, her zaman. Nasıl atlattığımı ve nasıl hayatta kaldığımı bilmek istiyorsanız, çocuklarım için orada olmam gerektiğini düşündüm. Onlar için hayatta kalmalıyım" ifadelerini kullandı.