MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Madonna kariyerinin en müstehcen sahne şovunu gerçekleştirdi

Madonna kariyerinin en müstehcen sahne şovunu gerçekleştirdi

15.10.2023 09:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciddi bakteriyel enfeksiyon nedeniyle ölümden dönen ve yoğun bakımda tedavi gören Madonna, ertelemek zorunda kaldığı dünya turnesine başladı. Popun kraliçesi kariyerinin en müstehcen sahne şovunu gerçekleştirdi.

Amerikalı şarkıcı Madonna, ciddi bir bakteriyal enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmesi nedeniyle turnesini ertelemişti. Ölümden dönen sanatçı, hastanenin ardından evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kaldı.

ÖLÜMDEN DÖNMESİNE DAİR KONUŞTU

65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi", Celebration (Kutlama) adını verdiği turnesine başladı. Madonna hastanede kaldığı süreçte 'başarabileceğini düşünmediğini' itiraf etti.

"Başarabileceğimi düşünmüyordum, doktorlarım da düşünmüyordu" diyen Madonna "Bu yüzden tüm çocuklarım etrafımda otururken uyandım. Hayatımın ya da ölümümün beş gününü unuttum, nerede olduğumu gerçekten bilmiyorum. Ama melekler beni koruyordu. Ve çocuklarım oradaydı. Ve çocuklarım beni her zaman kurtarır, her zaman. Nasıl atlattığımı ve nasıl hayatta kaldığımı bilmek istiyorsanız, çocuklarım için orada olmam gerektiğini düşündüm. Onlar için hayatta kalmalıyım" ifadelerini kullandı.

Popun kraliçesi kariyerinin en müstehcen sahne şovunu da gerçekleştirerek gündemde adını yazdırdı. Kadın dansçıların çıplak şekilde sahne aldığı gecede Madonna pek çok kez kostüm değiştirdi.

Madonna'nın şovunu izleyenler "Madonna ve ekibi inanılmaz bir iş çıkardı" yorumunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Madonna ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

İsrail su akışını kesti! Filistin'deki son durum...

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

Denizde bikini altının ipleri çözüldü! Bir anda kaybetti

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

55 yıldır kadınlardan saklanıyor! Nedeni şaşkına çevirdi

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.