Madonna kariyerinin en müstehcen sahne şovunu gerçekleştirdi

Amerikalı şarkıcı Madonna, ciddi bir bakteriyal enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi görmesi nedeniyle turnesini ertelemişti. Ölümden dönen sanatçı, hastanenin ardından evde tedaviye devam ettiği dönemde sahnelerden uzak kaldı.
65 yaşındaki "pop müziğin kraliçesi", Celebration (Kutlama) adını verdiği turnesine başladı. Madonna hastanede kaldığı süreçte 'başarabileceğini düşünmediğini' itiraf etti.
"Başarabileceğimi düşünmüyordum, doktorlarım da düşünmüyordu" diyen Madonna "Bu yüzden tüm çocuklarım etrafımda otururken uyandım. Hayatımın ya da ölümümün beş gününü unuttum, nerede olduğumu gerçekten bilmiyorum. Ama melekler beni koruyordu. Ve çocuklarım oradaydı. Ve çocuklarım beni her zaman kurtarır, her zaman. Nasıl atlattığımı ve nasıl hayatta kaldığımı bilmek istiyorsanız, çocuklarım için orada olmam gerektiğini düşündüm. Onlar için hayatta kalmalıyım" ifadelerini kullandı.
Popun kraliçesi kariyerinin en müstehcen sahne şovunu da gerçekleştirerek gündemde adını yazdırdı. Kadın dansçıların çıplak şekilde sahne aldığı gecede Madonna pek çok kez kostüm değiştirdi.
Madonna'nın şovunu izleyenler "Madonna ve ekibi inanılmaz bir iş çıkardı" yorumunda bulundu.