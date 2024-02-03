Madonna'nın kızı Lourdes Leon son paylaşımıyla dikkat çekti! 'Annesi kadar cesur'

Pop müziğe yön veren isimlerden biri olan Madonna’nın, eski spor hocası Carlos Leon’dan dünyaya gelen kızı Lourdes Leon sosyal medyadaki cesur ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.



SON PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bir defile izlemeye giderken paylaşımlar yaptı.

Derin göğüs dekolteli transparan tarzıyla dikkat çeken Leon bu gönderisiyle kısa sürede gündem oldu.

Lola ismiyle anılan Lourdes'in gönderisine 'Annesi kadar cesur', 'Yine mükemmel', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Modellik yapan Leon, liseden mezun olduktan sonra 63 yaşındaki annesinden ekonomik olarak bağımsız olduğunu söylemişti.