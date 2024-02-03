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  4. Madonna'nın kızı Lourdes Leon son paylaşımıyla dikkat çekti! 'Annesi kadar cesur'

Madonna'nın kızı Lourdes Leon son paylaşımıyla dikkat çekti! 'Annesi kadar cesur'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 10:40 | Son Güncelleme:
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Madonna'nın kızı Lourdes Leon sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa transparan ve derin göğüs dekolteli tarzıyla dikkat çekti. Ünlü ismin son paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Pop müziğe yön veren isimlerden biri olan Madonna’nın, eski spor hocası Carlos Leon’dan dünyaya gelen kızı Lourdes Leon sosyal medyadaki cesur ve iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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SON PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa bir defile izlemeye giderken paylaşımlar yaptı.
Derin göğüs dekolteli transparan tarzıyla dikkat çeken Leon bu gönderisiyle kısa sürede gündem oldu.
Lola ismiyle anılan Lourdes'in gönderisine 'Annesi kadar cesur', 'Yine mükemmel', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.
Modellik yapan Leon, liseden mezun olduktan sonra 63 yaşındaki annesinden ekonomik olarak bağımsız olduğunu söylemişti.
Bu yılın başında Vogue dergisine konuşan Leon, üniversite parasını kendisinin ödediğini ve Hollywood’un ışıltılı dünyasından uzakta, Brooklyn yakınındaki Bushwick bölgesinde yaşadığını anlatmıştı.
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